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PayPal, ABD doları cinsinden sabitkoinini piyasaya sürdü

Çevrim içi ödeme sistemi PayPal, ABD doları cinsinden bir sabitkoin (stablecoin) olan PayPal USD'yi (PYUSD) piyasaya sürdüğünü duyurdu.

07 Ağustos 2023 | 17:38
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PayPal, ABD doları cinsinden sabitkoinini piyasaya sürdü

PayPal'den yapılan açıklamada, PYUSD'nin sabitkoinlerin ödemeler için sunduğu fırsata katkıda bulunmak üzere tasarlandığına işaret edilerek, ABD doları mevduatları, hazine bonosu ve benzeri nakit eşdeğerleri tarafından desteklendiği vurgulandı.

PayPal USD'nin, ABD doları için 1'e 1 oranında kullanılabileceği bildirilen açıklamada, PYUSD'yi satın alan ABD'deki uygun PayPal müşterilerinin, bugünden itibaren PayPal ve uyumlu harici cüzdanlar arasında transfer ve ödeme yapabileceği, PYUSD ile fon satın alabileceği ve desteklenen herhangi bir kripto para birimini PYUSD'ye ve PYUSD'den dönüştürebileceği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen PayPal Üst Yöneticisi (CEO) Dan Schulman, dijital para birimlerine geçişin, hem dijital olarak yerli hem de ABD doları gibi itibari para birimine kolayca bağlanan istikrarlı bir enstrüman gerektirdiğine dikkati çekti.

PayPal'in yenilik ve uyumluluğa olan bağlılığı ile müşterilerine yeni deneyimler sunmalarına ilişkin geçmiş performansına işaret eden Schulman, bunun PayPal USD aracılığıyla dijital ödemelerin büyümesine katkıda bulunmak için gerekli temeli sağladığını ifade etti.

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