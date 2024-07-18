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Putin'den kripto madenciliği uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto madenciliğinin Rusya’daki toplam elektrik tüketiminin yüzde 1,5’ini oluşturduğunu belirterek “Kripto para madenciliğinin elektrik tüketimindeki kontrolsüz artışı, belirli bölgelerde elektrik açığına yol açabilir.” dedi.

18 Temmuz 2024 | 09:23
Putin'den kripto madenciliği uyarısı

Putin, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle ekonomideki çeşitli konuları değerlendirmek üzere toplantı yaptı.

Dijital teknolojiler alanında gelişmelerin hız kazandığına işaret eden Putin, “Rusya'nın bu gelişmeleri kaçırmaması için yasal çerçeveyi, altyapıyı, dijital varlıkların hem yurt içinde hem de yurt dışındaki ortaklarımızla dolaşımı için gerekli koşulları geliştirmesi önemlidir.” diye konuştu.

Putin, Rusya Merkez Bankası’nın Ağustos 2023’te dijital ruble için test sürecini başlattığını anımsatarak “Bu, özünde ulusal para birimimizin başka bir şeklidir. Özelliği ise vatandaşların ve işletmelerin, hangi bankada hesapları olduğuna bakılmaksızın dijital rubleyi kullanabilmeleridir.” ifadelerini kullandı.

Dijital rublenin yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Putin, özellikle finans ve ekonomik faaliyetlerde kullanılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

- Rusya’da kripto para madenciliği yaygınlaşıyor

Kripto paraların da küresel ticarette daha fazla talep gördüğünü anlatan Putin, “Buna karşılık, dijital para birimlerinin madenciliği dünyanın hemen hemen her yerinde yapılabilir. Fakat çok fazla elektrik gerektiriyor.” diye konuştu.

Putin, Rusya’da kripto para madenciliği için yılda 16 milyar kilovatsaat elektrik tüketildiğini belirterek “Yani ülkedeki toplam elektrik tüketiminin neredeyse yüzde 1,5’ini oluşturuyor ve bu rakam büyümeye devam ediyor.” dedi.

Kripto madenciliğe yönelik artan talebin, Rusya’daki uygun elektrik fiyatları bağlamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek “Kripto para madenciliğinin elektrik tüketimindeki kontrolsüz artışı, belirli bölgelerde elektrik açığına yol açabilir.” uyarısında bulundu. Putin, söz konusu açığın diğer yatırım ve altyapı projelerini etkileyebileceğini ve buna yönelik sistematik önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi. Batılı ülkelerin bankacılık sektörüne yönelik yaptırımları nedeniyle Rusya'da kripto paraların kullanımı son yıllarda yaygınlaşmıştı.

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