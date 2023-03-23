ARA
Bist 100
5033,26
0,64%
Bist 100
Dolar/TL
19,0435
-0,0026%
Dolar/TL
Euro/TL
20,7499
0,3663%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0896
0,3685%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1210,72
0,38%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SEC'den kripto para borsası Coinbase'e uyarı

Kripto para borsası Coinbase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan (SEC) dava açma planlarını içeren bir "Wells bildirimi" aldıklarını belirtti.

23 Mart 2023 | 09:15
0
SEC'den kripto para borsası Coinbase'e uyarı

Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu gibi bildirimlerin genellikle yaptırım eyleminden önce geldiğini belirtti.

İki yıl önce SEC'in Coinbase'i ayrıntılı olarak incelediğini ve borsanın halka açılmasına onay verdiğini anımsatan Armstrong, Coinbase'in titiz bir varlık inceleme süreci yürüttüğüne dikkati çekti.

Armstrong, yasalara uygun davrandıklarını ve gerçeklere güvendiklerini vurgulayarak, mahkeme önüne çıkma fırsatını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Wells bildirimi, SEC'in bir soruşturma sonucunda kişi veya şirketlere gönderdiği ve Komisyon'un kendilerine bir icra davası açmayı planladığını belirten bir uyarı niteliği taşıyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1210,72 0,38%
  • ALTIN ONS 1977,44 0,39%
  • BIST 100 5033,26 0,64%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0435 -0,0026%
  • EURO/TURK LIRASI 20,7499 0,3663%
  • EURO/USD 1,0896 0,3685%
  • INGILIZ STERLINI 1,23264 0,45966%
  • JAPON YENI 131,159 -0,213%
  • KANADA DOLARI 1,36757 -0,40636%
  • RUS RUBLESI 76,0645 -1,2726%
Günün En Çok Okunanları
Bursa'da alarm... 80 günlük suyu kaldı
Görünmez şekilde tasarlanan süperyat konsepti
Görünmez şekilde tasarlanan süperyat konsepti
FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Chery modelleri Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyat listesi ve özellikleri
Chery modelleri Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyat listesi ve özellikleri
New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası düşüşle kapandı
Bakan Bilgin'den emekli aylığına zam açıklaması: Düzenleme EYT'lileri de kapsayacak
Bakan Bilgin'den emekli aylığına zam açıklaması: Düzenleme EYT'lileri de kapsayacak
Gram altın bugün ne kadar?
Gram altın bugün ne kadar?
Bill Gates'e göre son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi
GERİ
İLERİ
Bursa'da alarm... 80 günlük suyu kaldı
Görünmez şekilde tasarlanan süperyat konsepti
FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Chery modelleri Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyat listesi ve özellikleri
New York borsası düşüşle kapandı
Görünmez şekilde tasarlanan süperyat konsepti
FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Chery modelleri Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyat listesi ve özellikleri
New York borsası düşüşle kapandı
Bakan Bilgin'den emekli aylığına zam açıklaması: Düzenleme EYT'lileri de kapsayacak
FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Chery modelleri Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyat listesi ve özellikleri
New York borsası düşüşle kapandı
Bakan Bilgin'den emekli aylığına zam açıklaması: Düzenleme EYT'lileri de kapsayacak
Gram altın bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL