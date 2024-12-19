ARA
DOLAR
35,07
0,10%
DOLAR
EURO
36,63
0,74%
EURO
GRAM ALTIN
2952,26
1,08%
GRAM ALTIN
BIST 100
9868,23
-0,48%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Şirketlerin kripto varlıklarına ilişkin düzenleme

Büyük ve orta boy işletmelerin kripto varlıkları muhasebeleştirmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

19 Aralık 2024 | 12:06
Şirketlerin kripto varlıklarına ilişkin düzenleme

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardına, kripto varlıkların ölçümüne ve sınıflandırılmasına ilişkin muhasebe ilkelerinin eklenmesi amacıyla düzenlemeye gitti.
Kurulun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardına kripto varlıkların ölçümüne ve sınıflandırılmasına ilişkin muhasebe ilkelerinin eklenmesini teminen "Kripto Varlıklara İlişkin Değişiklikler"in yayımlanmasına karar verildi.
Bu kapsamda, söz konusu değişikliklerin ilgili bölümlerine "dijital varlıklar" ve "kripto varlık" tanımları eklendi. Kripto varlıkların muhasebeleştirilmesi, sonraki ölçümü ve sunumu, varlıklarda değer düşüklüğü gibi hususlarda da ayrıntılara yer verildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2952,26 1,08%
  • ALTIN ONS 2618,28 0,98%
  • BIST 100 9868,23 -0,48%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,863 1,408%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43845 -0,34363%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 103,31 -0,6058%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,0713 0,0962%
  • EURO/DOLAR 1,0409 0,4245%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6254 0,7411%
  • STERLIN/DOLAR 1,26394 0,49934%
Borsa Haberleri
ASELSAN yeni satış sözleşmesini duyurdu
Dow Jones'ta 1974'ten bu yana bir ilk var
18 Aralık borsada gün sonu rakamları
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Birleşme haberinin ardından: Hisseleri en az 40 yılın en iyi gününü yaşadı
İş Bankası’ndan Şişecam’da hisse alımı
Etiler Gıda (ETILR) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsada gong Sümer Varlık Yönetim için çaldı
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Enerya Enerji (ENERY) geri alım kararını duyurdu
Ahlatçı Doğal Gaz (AHGAZ) geri alım kararını duyurdu
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (18 Aralık)
Dev şirketin hisseleri 16 yılın dibinde
Borsa İstanbul'da gong Çağdaş Cam için çaldı
Bugün 1 hissede bedelli, 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var
GERİ
İLERİ
ASELSAN yeni satış sözleşmesini duyurdu
Dow Jones'ta 1974'ten bu yana bir ilk var
18 Aralık borsada gün sonu rakamları
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Birleşme haberinin ardından: Hisseleri en az 40 yılın en iyi gününü yaşadı
İş Bankası’ndan Şişecam’da hisse alımı
Etiler Gıda (ETILR) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsada gong Sümer Varlık Yönetim için çaldı
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Enerya Enerji (ENERY) geri alım kararını duyurdu
Ahlatçı Doğal Gaz (AHGAZ) geri alım kararını duyurdu
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (18 Aralık)
Dev şirketin hisseleri 16 yılın dibinde
Borsa İstanbul'da gong Çağdaş Cam için çaldı
Bugün 1 hissede bedelli, 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL