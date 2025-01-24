Trump kararnameyi imzaladı: Kripto para piyasasına destek

Trump, Beyaz Sarayda düzenlenen imza töreninde, kripto para piyasasını desteklemeye yönelik önemli bir adım attı.

Bu kapsamda Trump, kripto para birimleriyle ilgili çalışma grubu oluşturulmasını öngören bir kararnameyi imzaladı.

Söz konusu kararnameye göre, "Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu" olarak adlandırılan grup, dijital varlıklara ilişkin federal bir düzenleyici çerçeve geliştirmekle ve stratejik bir ulusal dijital varlık stokunun oluşturulmasını değerlendirmekle görevli olacak.

Ayrıca kararnameyle kurumlara, dijital varlık piyasalarını etkileyen ve iptal edilmesi veya değiştirilmesi gereken düzenlemeler hakkında çalışma grubuna önerilerde bulunmaları talimatı verildi.

Öte yandan kararnameyle, kurumların Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) geliştirmeleri veya çıkarmaları yasaklandı.

Trump, seçim kampanyası sırasında, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" yapma sözünü vermişti.

FEDERAL HÜKÜMET ÇALIŞANLARINI OFİSE ÇAĞIRDI

Pazartesi günü göreve başlayan Trump'ın, federal daire başkanlarının "uzaktan çalışma düzenlemelerine son vermelerini" ve tüm federal hükümet çalışanlarının, haftada 5 gün ofis mesaisine dönmelerini gerektiren kararnameyi imzalamasının, bazı çalışanların işini kaybedeceği anlamına geleceği şeklinde yorumlandı.

Trump'ın kararı üzerine ABD Personel Yönetimi Ofisinden çarşamba günü kurumlara gönderilen yazıda, "tüm çalışanların 30 gün içinde tam zamanlı olarak ofise geri dönmesi hedefi koymaları" önerildi.

Söz konusu kararname, bazı federal hükümet çalışanları, yakınları ve konunun uzmanı bazı isimler tarafından eleştirilirken bazı uzmanlar, Trump'ın bu kararının, birçok açıdan tam anlamıyla uygulanmasının çok zor olduğunu ve federal maliyetleri artıracağını iddia etti.

Çalışma uzmanı Mika Cross, CNN'e yaptığı açıklamada, yeni zorunluluğun özellikle, "eşlerinin atandığı yerde yaşamak zorunda olan" askeri ve yabancı hizmet personelinin eşleri gibi bazı gruplar için yıkıcı etkiye sahip olabileceğini kaydetti.

Cross, başkent Washington'daki bir federal işte başka eyaletlerden çalışan kişilerin bu durumda başkente taşınmalarını, maaşlarının da mevzuat uyarınca bu kentteki yaşam standartlarına paralel şekilde yükseltilmesini gerektireceğini hatırlattı.

Trump'ın söz konusu kararnamesinde, "Hükümetin yürütme kolundaki tüm daire ve kurumların başkanları, mümkün olan en kısa zamanda uzaktan çalışmayı sonlandırmak ve çalışanların tam zamanlı şekilde görev yerlerindeki işlerine dönmelerini sağlamak için gerekli tüm adımları atacak; daire ve kurum başkanları gerekli gördükleri muafiyetleri yapacaklardır." ifadeleri yer alıyor.

Öte yandan, iş yeri araştırma şirketi Gallup, geçen yılki araştırma raporunda, "uzaktan çalışan 10 kişiden 6'sının, bu esnekliğe sahip olmamaları durumunda, başka yerlerde iş arama olasılıklarının son derece yüksek olduğunu" aktarmıştı. AA