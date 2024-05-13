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Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den çarpıcı Bitcoin tahmini

Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey, Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1 milyon dolara kadar çıkacağına inandığını ifade etti.

13 Mayıs 2024 | 15:35
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den çarpıcı Bitcoin tahmini

Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey, Bitcoin'in 1 milyon dolara ulaşacağı tarih tahminini açıkladı.

Pirate Wires ile yaptığı röportajda Dorsey, "2030 yılına kadar en az 1 milyon dolardan fazla olacaktır. Buna ulaşacağını ve bunun ötesine geçeceğini düşünüyorum" dedi.

Business Insider'ın haberine göre Dorsey'in öngürüsünün gerçekleşmesi için Bitcoin'in tahmini yüzde 1500'den fazla yükselmesi gerekiyor.

Dorsey kripto para biriminin fiyatının ilginç olsa da ekosistemi ve hareketinin kendisini etkilediğini belirtirken "Bitcoin'in kuruluş hikayesi dışında en şaşırtıcı yanı, üzerinde çalışan, para alan ya da kendisi için satın alan herkesin, onu daha iyi hale getirmek için çaba gösteren herkesin, tüm ekosistemi daha iyi hale getirmesi. Bu da fiyatların artmasına neden oluyor" dedi.

1 milyon dolar, Bitcoin'in şu anki fiyatı olan 60 bin 917 dolardan biraz fazla gibi görünse de sektördeki diğer büyük isimler de benzer görüşler dile getirmişti. Ark Invest'in kurucusu ve CEO'su Cathie Wood, bunu bir adım daha ileri taşıyarak Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1,5 milyon dolara ulaşacağını öngördüğünü açıklamıştı.

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