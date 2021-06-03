Discovery Inc. ve BluTV hatırlanacağı gibi Discovery’nin BluTV’ye yaptığı yatırımı da içeren stratejik ortaklıklarını ocak ayında duyurdu.

Bu yatırımla Discovery, BluTV’nin yüzde 35 hissedarı oldu. Yasal onaydan sonra, Discovery’den Jamie Cooke ve Finans Kıdemli Başkan Yardımcısı Roanne Weekes, BluTV’nin yönetim kuruluna katıldı.

Discovery, aynı zamanda BluTV’nin dağıtım ve satış operasyonlarını da destekliyor. Bu iş birliğinin sonucunda BluTV’nin içerikleri, nisan ayında Ortadoğu ve Afrika’nın önde gelen abone bazlı online video izleme platformlarından biri olan STARZPLAY’de yer almaya başlamış durumda.

Dsicovery’nin gerçek hayata dayalı eğlence içeriği sunan global online video hizmeti discovery+ de BluTV’de yayına başladı.

BluTV’yi büyüme yolunda bir sonraki aşamaya taşıyacak yeni ortaklıkları için mutlu olduklarını dile getiren BluTV’nin Kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ, önümüzdeki dönem vizyon ve stratejilerini paylaştı.

Aydın Doğan Yalçındağ, şöyle konuştu: “Bu güçlü ortaklık, BluTV’nin hem yerel hem de bölgesel gücünü göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’de üretilen içeriğin değerinin bir kez daha altını çiziyor.

Bu ortaklık ile BluTV orijinal prodüksiyonları ve dolayısıyla Türkçe içerikler dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sunulacak. BluTV olarak uzun süredir Türkiye dışında daha geniş bir kitleye ulaşmaya kararlıydık.

BluTV için küresel olarak daha güçlü bir gelecek inşa ederken, Discovery’ye bölgesel olarak heyecan verici yeni iş perspektifleri ve fırsatları sunacağız” (16 Mayıs 2021 tarihli sayıdan)