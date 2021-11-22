ABC Deterjan’ın son üç yılda üç ilde hayata geçirdiği ve kadınların tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle gelir sağladığı ‘Yerli Yerinde’ projesi İzmir Menemen’de de başladı.

İlk yıl elde edilen 500 kilogram ‘aynısefa’ bitkisinden 20 kadın çiftçi 100 bin TL’nin üzerinde gelir elde edecek. Proje kapsamında ilk yıl Osmaniye’de safran, ikinci yıl Ordu’da taflan, üçüncü yıl Bursa’da ekinezya bitkisine destek verildi.

Bu yılki projeyle de İzmir’in Menemen ilçesinde ‘aynısefa’ bitkisi destekleniyor. Bölgede aynısefa bitkisinin yetiştirildiği dört dönümlük bir alan oluşturuldu.

ABC Deterjan Pazarlama Direktörü Deniz Özyer; son dört yılda ‘Yerli Yerinde’ projesiyle yaklaşık 250 kadına gelir sağlandığını, bu sayının 2025’e kadar 500’e ulaşmasını hedeflediklerini kaydediyor.