Temelleri 1923 yılında Ankara’da, adını markasına koyan girişimci Eyüp Sabri Tuncer tarafından atılan Eyüp Sabri Tuncer, kolonya denince akla ilk gelen markalardan…

O yıllarda Ulus’taki mağazasının önünde kuyruklar oluşan marka, 1950’li yıllarda bitkilere ve esans üretimine olan meraklı ikinci kuşak temsilcisi Sabahattin Tuncer’in işin başına gelmesiyle birlikte büyüme adımlarını hızlandırıyor.

Bundan sonraki süreçte yerli esans üretimine yönelen şirket, 1967’de kendi limon kolonyasının formülünü geliştirerek, Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor.

Kokulu kolonyalar için farklı esansların da eklenmesi ile birlikte şirketin üretim kapasitesinde ciddi bir artış oluyor. 1994 yılına gelindiğinde ise görevi babasından devralan Engin Tuncer, bir yıl sonra Ankara Lalahan’da 7 bin metrekarelik bir alan üzerinde modern bir fabrika kuruyor.

Bundan sonra da her geçen gün ürün yelpazelerini genişlettiklerini belirten Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, bugün 600’ü aşkın ürün çeşidini yedi kıtada 70 ülkeye ihraç ettiklerini söylüyor.

İhracatta kendi markalarıyla katma değeri yüksek ürünlere yöneldiklerini dile getiren Tuncer, “Yeni pazarlara açılmayı ve ülkemizin kalite algısını yukarı çekmeyi hedefliyoruz. Hedef pazarımız ise Uzakdoğu” diyor.

Fabrikalarında otomasyon süreçlerindeki geliştirme ve altyapı çalışmaları için 2020-2021 yılı için yaklaşık 20 milyon TL’lik bir yatırım bütçeleri olduğundan da bahseden Tuncer, şöyle devam ediyor:

“Yeni yatırımlarımız da önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek. 2020 yılının sonuna kadar yüzey temizleyici ve farklı temizlik ürünlerimizi piyasaya sunacağız. 2021 yılı kategorisini genişleteceğimiz bir yıl olmasını planlıyoruz.”