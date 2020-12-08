Çin devlet şirketi HT-SAAE’ye bağlı olan ve Türkiye’de 2016 yılında faaliyetlerine başlayan HT Solar, güneş panelinde bu yıl 250 megavata ulaşmayı hedefliyor.

Geçen yılı 1 milyar 163 milyon TL ciroyla kapatan şirket, 2019’da ihracatın da katkısıyla İSO 500’de 160 basamak atladı ve Türkiye’nin 191’inci büyük şirketi oldu.

Cironun yüzde 85’ini ihracattan elde eden şirketin en büyük pazarı ABD olurken, Türkiye’de üretilen güneş panelleri Almanya, Hollanda, Slovenya, Macaristan, Fransa, Ukrayna, UAE, Suriye ve Meksika’ya da kadar ulaştı.

Pandemi sürecinin tüm zorluklarına rağmen bu yılın yarısında ihracatın yüzde 75’ini sadece ABD’ye gerçekleştirdiklerini söyleyen HT Solar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ahmet Beler, yıl sonunda 250 megavatlık güneş paneli satışı hedeflediklerini anlatıyor.

Beler, “Kurulduğumuz 2016 yılından bugüne dek küresel güneş paneli ihracatımız lGW‘a ulaştı. Türkiye’de de iç pazarda oldukça güçlüyüz. Geçen yıl yapılan güneş enerjisi santrallerinin yüzde 36,2’sinde HT Solar güneş panelleri tercih edildi.

Türkiye’de artan talebe yanıt vermek adına anlaşma sağladığımız lisanslı projeler ve çatı projeleri ile birlikte yıl sonunda 250 MW sevkiyat hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz.

Çalıştığımız ünlü markalar arasında Çalık Holding, Karadeniz Holding gibi yatırımcı şirketlerin yanı sıra sektörün öncü EPC firmalarından General Solar, Göktekin Enerji ve Tegnatia Enerji bulunuyor” diyor.