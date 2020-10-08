Tahtakale’de Adıyamanlı bir aile tarafından 1970’li yılllarda kurulan OMS, bugün 16 milyon doları ihracat, 15 milyon doları iç pazar olmak üzere 31 milyon dolar ciroya ulaşmış durumda.

Porland, Karaca, Emsan, Hisar, Boyner gibi önemli yerli markalarla iş ortaklığı yapıyor. Şirketin İstanbul’un yanı sıra Adıyaman’da da bir üretim merkezi bulunuyor.

Bu yıl pandeminin etkisiyle ikinci çeyrekte iş hacminde önemli daralma olduğunu söyleyen şirketin ikinci kuşak temsilcisi Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özgen, buna rağmen hedeflerinin 2019 cirosunu yakalamak olduğunu söylüyor.

OMS’nin hedefleri konusunda da bilgi veren Özgen, “Adıyaman fabrikamızda küçük ev aletleri üretimine başlamayı hedefliyoruz. Burada 2 milyon dolarlık bir yatırım ile projemizi hayata geçireceğiz. Kendi markamızla ilerlemeyi istiyoruz” diyor.

Adıyaman tesisine yönelik olarak çatı tipi güneş enerjisi yatırımı da planlayan OMS, yaklaşık 1.8 MW’lık bir yatırımı 1,5 milyon dolar maliyetle hayata geçirmek üzere çalışmalara başladı.

OMS’nin pandemi öncesinde toplam üretiminin yüzde 60’ını ihracat oluşturuyordu. Salgınla beraber bu oranın yüzde 70’e çıktığını söyleyen Talha Özgen Tunus’un MasterChef’ine üç ay önce sponsor olduklarını ve tüketici özelinde çok iyi geri dönüşler aldıklarını belirtiyor.

Talha Özgen, “Rusya pazarına son üç yılda ciddi yatırımlar yaptık. Amerika kıtası sektörümüz için kritik öneme sahip.

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre salgın sonrasında ülkedeki ev ve mutfak eşyası satışları mayısta bir yıl önceye göre yüzde 300 artmış. Bunu sektör olarak çok iyi okumamız ve fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor” diyor.