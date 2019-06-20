Üçüncü otelini Çeşme’de açtı
30 marka ve 6 bin 900’den fazla otel işletmesiyle dünyanın en büyük otel zinciri olan Marriott Grubu’nun lüks segment markalarından The Luxury Collection’ın tüm dünyada 110’dan fazla oteli bulunuyor.
Türkiye’de de Ankara ve Bodrum’dan sonra markanın üçüncü oteli Çeşme’de hizmete açıldı.
Reges, a Luxury Collection Resort & SPA adıyla hizmet veren otel, Çeşme’nin ilk uluslararası lüks otel işletmesi olarak da dikkat çekiyor.
Otel, Boyalık Koyu manzaralı. Reges, a Luxury Collection Resort & SPA Çeşme Genel Müdürü Yıldıray Altın, “İzmir ve Çeşme Yarımadası doğasının benzersiz yapısı, tarihi ve kültürel zenginliği ve gurme dünyasının çeşitliliğiyle beraber ülkemiz için çok önemli bir destinasyon.
Amacımız bölgemizdeki lüks hizmetin en iyi adresi olmak” diye konuşuyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?