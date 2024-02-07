2023'te iki kat büyüdü, 2024’te 25 milyon dolarlık yatırım hedefliyor

Doruk Un; Türkiye’nin en büyük buğday unu üreticilerinden ve ihracatçılarından biri… Yıllık 438 bin ton buğday kırma kapasitesi ve yıllık 350 bin ton un üretimiyle Türkiye’nin en büyük üçüncü un ihracatçısı olan ve Afrika, Asya, Güney Amerika ve Ortadoğu bölgelerindeki 41 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, kapasitesinin yüzde 65-70’lik kısmını ihracat pazarlarında değerlendiriyor.

2023’te genişlettiği pazar ağında hacim artışı ve ürün portföyünde katma değerli ürünlere geçişle birlikte büyümesini hızlandıran ve yılı başarılı sonuçlarla geride bırakan Doruk Un; 2024 yılı için de önemli büyüme ve yatırım hedefleri belirlemiş durumda.

329 MİLYON DOLAR CİROYA ULAŞTI

2023 yılını 2022 yılına göre TL bazında yüzde 100 büyümeyle 8,14 milyar TL, dolar bazında ise yüzde 35 büyümeyle 329 milyon dolar ciroyla

kapatarak kendi rekorunu kıran Doruk Un, 2024 yılı gündemine aldığı yeni yatırımlarla 2024 yılını en az yüzde 20 büyümeyle kapatmayı amaçlıyor. 2024 yılında ürün gamına beyaz unun lezzetiyle buğdayın sağlığını birleştiren sağlıklı un portföyünü eklemeyi ve donuk unlu mamul üretimine başlamayı planlayan Doruk Un; fabrika silo kapasitesinin 20 bin tonu için antrepo yatırımlarını da devreye almayı ve tüm bunlar için toplamda 25 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyor.

Tarımsal üretimde tarladan sofraya entegre süreç yöneterek değer zinciri oluşturduklarını kaydeden Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap; iklim krizi, ekim alanlarının azalması, enflasyon baskıları ve savaşlar nedeniyle tüm dünya için kritik bir emtia haline gelen buğday üretiminde özellikle ‘sürdürülebilir tarım ve verimlilik esaslı üretim’ çalışmalarıyla öne çıktıklarını söylüyor.

Kendi tohumunu geliştiren tek un üreticisi olduklarının altını çizen Erbap; “Beş yıllık süreçte planlarımız içerisinde yenilikçi ve katma değerli ürün gruplarından üretim ve noodle yatırımları var. Ayrıca depolama ve lojistik ile güneş enerjisi yatırımları da gündemimizde olacak” diyor.

“PERAKENDEDE ‘PANPAN’ İLE YÜKSELECEĞİZ”

Teknolojik tarımsal verileri ve AR-GE çalışmalarını çiftçilerle buluşturan Doruk Un; tohum, ekim, ilaçlama, gübre ve hasat aşamalarında oluşabilecek kayıpları tespit ederek çözüm önerileri sunuyor.

“20 bin m2 ileri teknoloji tesisimiz ve her geçen yıl genişleyen satış & dağıtım ağımızla büyümemizi sürdürüyoruz” diyen Gürsel Erbap; kaliteli ürün ve hizmet yaklaşımıyla üretimden depolamaya, lojistikten özel ürüne güçlü bir entegre yapılanmaya sahip olduklarını da vurguluyor.

Doruk Un, uzun yıllardır Türkiye’nin en büyük endüstriyel unlu mamuller üreticilerinin tercihi olan PanPan markasıyla yakın zamanda perakende un pazarına da girdi. Perakende atılımıyla evsel kullanımdan fırın ve restoranlara, otellerden baklava ve hamurculara kadar geniş bir skalada ihtiyaca ve kullanım amacına özel ürünler geliştirdikleri bilgisini veren Gürsel Erbap; kısa dönem hedeflerini ‘tedarik zincirini destekleyecek üretim ve lojistik yatırımları yaparak markanın sektördeki gücünü daha da derinleştirmek’ olarak özetliyor.

Doğru pazar, doğru ürün ve talep doğrultusunda farklı kategorilerdeki un gereksinimlerini yönetmeye dair planlar da Doruk Un’un gündemde olacak. Panpan ile 2024’te iç pazarda yüzde 56 tonaj artışı hedefinde olduklarına işaret eden Gürsel Erbap; ulusal zincirler ve dijital platformlarla anlaşmalarını tamamladıklarının ve 2024’ün ilk çeyreğinde penetrasyonu da güçlendireceklerinin altını çiziyor. Doruk Un’un beş yıl içinde hedefi ise PanPan’ı Türkiye’nin ilk üç tüketici un markasından biri haline getirmek. Ayrıca endüstriyel tarafa hitap eden PanPan Profesyonel ile beş yılda HORECA un pazarında liderlik de hedefler arasında.

80’E YAKIN TOHUM GELİŞTİRİYOR

Doruk Un, iştiraki Doruk Tohumculuk çatısı altında Marmara Bölgesi’nde üç, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde beş olmak üzere toplam sekiz ayrı sahada buğday, arpa, yulaf, mısır, ayçiçek, acıbakla gibi 80’e yakın tohum geliştiriyor. Hastalık ve kuraklığa dayanıklılık, kalite ve rekolte bakımından testlerden başarıyla geçtiklerini kaydeden Gürsel Erbap; Doruk Tohumculuk’un Türkiye buğday verimi açısından kıyaslandığında üç kat fazla verim gösteren çeşitlerinin en önemli kalite parametresi olan protein değerinde de Türkiye ortalamasının yaklaşık yüzde 25 üzerine çıktığı notunu de düşüyor. Şirket, Doruk Tohumculuk’un beş yılda Türkiye’nin en büyük özel sektör sertifikalı tohum markalarından biri olması stratejisiyle bu alandaki çalışmalarını ve yatırımlarını da artırarak devam ettirecek.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA TEDARİKİNE YATIRIM YAPIYORUZ”

Doruk Tohumculuk, öncelikli olarak deprem bölgesinden başlattığı ‘Geleceğe Tohum’ hareketiyle de dikkat çekiyor.

Gürsel Erbap; projeyle ilgili şu bilgileri veriyor:

“Proje kapsamında her yıl farklı bir bölgede sertifikalı tohumun önemi ve tarım faaliyetleri alanında bilinçlendirme çalışmalarına ev sahipliği yaparak milli değerimiz olan tarımı ve sertifikalı tohumu hak ettiği değere ulaştırmak adına çalışmaya devam edeceğiz. Projenin ilk ayağı olarak Tarım İl Müdürlüğü iş birliğiyle Hatay/Kırıkhan’da bedelsiz ekmeklik buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde 1000 dekar alanın tarıma kazandırılmasında önemli bir rol üstlendik.

Küresel iklim değişikliği, dünyanın gıdayla ilgili gidişatını belirleyen önemli bir faktör… İklim değişikliği ve küresel ısınmayla birlikte üretimde dengeler değişiyor. Doruk Un olarak bu sürece uyum sağlayabilen, verimlilik oranı yüksek ve sürdürülebilir çeşitlere odaklanıyoruz. Gelecek sürdürülebilir gıda tedariki konusunda yatırım yapan şirketlerin olacak. Biz de bu konuda ciddi çalışmalara imza atıyoruz."

“2024-2025 SEZONUNDA 24 MİLYON TON BUĞDAY ÜRETİMİ BEKLENİYOR”

Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, pazara ilişkin değerlendirmeleri ise şöyle:

“TÜRKİYE UN PAZARI 2024’TE YÜZDE 4-5 BÜYÜR”

2023 yılında Türkiye’de ve genel olarak bütün dünyada emtia üretimlerinde artış gözlemlendi ve özellikle buğday ile mısır üretimi son beş yılın ortalamalarının üzerine çıktı. USDA’nın verilerine göre; 2023’te dünyada buğday üretimi 785 milyon ton olarak gerçekleşirken dünya un ihracatının 2023 yılında yaklaşık 11 milyon 500 bin ton olduğunu görüyoruz. 2024 yılında dünya un ihracatının yüzde 10 büyümeyle yaklaşık 1 milyon ton artacağını varsayıyoruz. Türkiye’deki un pazarının da 2024 yılında yüzde 4-5 oranında büyüyeceğini düşünüyoruz.

“BUĞDAYDA TÜRKİYE 15-20 YILIN EN YÜKSEK STOKLARINA SAHİP”

Türkiye’de 2023-2024 döneminde yaklaşık 20 milyon ton buğday üretimi yapıldı ve büyük bir çoğunluğu üreticiler tarafından Toprak Mahsülleri Ofisi’ne satıldı. Tahıl koridorunun kapanmasıyla Ukrayna’nın elinde bulunan stokların dünya piyasasına girişi yavaşladı. Küçük gemilerle ve 1-2 küçük limandan sevkiyat yapıldığı için Türkiye diğer dünya ülkelerine göre avantajlı kaldı. Türkiye, şu anda 15-20 yılın en yüksek stoklarına sahip. Ekim alanlarında yaklaşık yüzde 5’lik artış var. Sertifikalı tohum kullanımında da yükseliş gözlemliyoruz. Tüm bunların etkisine ek olarak iklim koşulları bu şekilde devam ederse ve hedeflenen gübreleme de olursa 2024-2025 sezonunda 24 milyon ton civarında buğday üretimi bekleniyor. Şayet buğday üretiminde 24 milyon tona ulaşılırsa, kurlarda da ciddi bir artış görmezsek buğday fiyatlarında yüzde 20’lik bir düşüş yaşanabileceğini de tahmin ediyoruz.



