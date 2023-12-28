2024’te en yüksek temettü verimi beklenen 9 BİST şirketi

İş Yatırım’ın hesaplamasına göre; kurumun takip listesinde yer alan ve 2024’te en yüksek temettü verimine ulaşacağını öngördüğü şirketler; Doğuş Otomotiv, Tüpraş, Türk Traktör, Vestel Beyaz Eşya, Enerjisa, Ford Otosan, TSKB, Yapı Kredi Bankası ve Akbank olarak sıralanıyor.

Kurum bu sıralamayı 2024 yılı tahmini temettü verimi rasyosuna göre yaparken söz konusu hisselerin 2024’te TL olarak hisse başına temettü miktarına, 2024 temettü dağıtma oranına ve milyon TL olarak 2024 yılı toplam temettü miktarına da listesinde detaylarıyla yer verdi.

Getiri potansiyeli rasyosu ise 27 Aralık kapanışı itibarıyla hisselerin sunduğu getiri potansiyelini (%) yansıtıyor.

2024’de en yüksek temettü verimi beklenen şirketlerin listesi şöyle: