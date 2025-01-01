'Bar'a Türk yatırımı: 'Burası ülkenin keşfedilmemiş hazinesi'

Bar’ın ‘Balkanlar’ın dört yol ağzı’ konumunda olduğuna dikkat çeken PMTR Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Aydın, “Otel ile konuttan oluşan projemiz için Türkiye’den 400 milyon TL’lik ithalat yaparak ülkemizin ekonomisine katkı sunacağız. 2026’da tamamlayacağımız projemiz, yatırımcısına 10 yıl gibi kısa bir sürede dönüş sağlarken Avrupa’nın da kapılarını aralayacak” diyor.

Ceren Oral Balaban / coral@ekonomist.com.tr / KARADAĞ-BAR

Balkanlar’ın gözde turistik destinasyonlarından biri olan Karadağ’a en çok yatırım yapan üçüncü ülkenin Türkiye olması, ülkenin Türk yatırımcıların radarında olduğunu net şekilde ortaya koyuyor. İnşaat sektöründe 30 yılı aşkın süredir hizmet veren ve özellikle İstanbul Fikirtepe’de hayata geçirdiği ‘İstanbul 216’ projesiyle dikkat çeken PMTR Grup da yatırım için rotasını Avrupa’nın yükselen değeri Karadağ’a çevirdi.

Biz de Ekonomist Dergisi olarak PMTR Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Aydın ile Karadağ’da bir araya geldik. Aydın ile hem burada hayata geçirdikleri projenin tüm detaylarını hem de Karadağ’ın yatırım potansiyelini konuştuk.

YILLIK 12 BİN EURO GELİR

PMTR Grup, Karadağ’ın Bar şehrinde 120 odalı bir otelden ve 1+1, 2+1, 3+1 ve penthouse olmak üzere 261 daireden oluşan toplam üç bloklu proje için 36 milyon Euro yani yaklaşık 1 milyar 310 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Bu bloklardan birini bitiren ve yatırımcılarına teslim eden PMTR Grup, ikinci blok ile 120 odalı otelden oluşan üçüncü blokun da inşaatına başladı.

Projenin kiralama ve işletmesi dahil tüm süreçleri ise Wyndham Grup tarafından yapılacak. Metrekaresi 3 bin 750 Euro’dan satışa çıkan projenin teslimatı için Nisan 2026’yı işaret eden PMTR Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Aydın; “Wyndham Grup ile iş birliğimiz sayesinde yatırımcı ister konutunu alıp oturacak isterse işletmeye verip gelir sağlayacak. Wyndham’ın verdiği bilgilere göre işletme giderleri hariç örneğin 1+1 bir daire, yatırımcısına yıllık 12 bin Euro gelir sağlayacak” diyor.

Projeyi global 10 otel grubuyla paylaştıklarına ve sekizinin burada yer almak istediğine dikkat çeken Aydın, yatırımın 10 yılda dönüşünü sağlayacak olan projenin yatırımcısına Avrupa’nın kapılarını araladığını da vurguluyor.

“BAR, KEŞFEDİLMEMİŞ BİR HAZİNE”

PMTR Grup’un biri otelden oluşan üç bloklu projesi, Bar şehrindeki ilk Türk yatırımı olma özelliğine de sahip. Karadağ’ın son dönemde Türk yatırımcıları için ilgi odağı haline geldiğini söyleyen Şemsettin Aydın, şu anda Budva’da ve Katar’da konut metrekare fiyatları çok yüksek olduğundan yatırımcıların yeni alan arayışında olduğunu da aktarıyor. Bar’ın bu kapsamda dikkatleri üzerine çektiğini söyleyen Aydın; şöyle devam ediyor:

“Bar, bu ülkenin keşfedilmemiş bir hazinesi. Bir liman şehri olan Bar, aynı zamanda Balkanlar’ın da ‘dört yol ağzı’. Bar; deniz, kara ve hava yoluyla Avrupa ve Balkanlar’a 1,5 saatlik mesafede yer alıyor. Biz de bu nedenlerle ülkedeki ilk yatırımımız için Bar şehrini tercih ettik.”





“YATIRIM, 10 YILDA DÖNÜŞ SAĞLIYOR”



Peki, projenin detaylarında öne çıkan noktalar neler? Proje kapsamında; 1+1, 2+1, 3+11 ve penthouse daire seçenekleri bulunuyor. 1+1’ler 42-50 metrekare, 2+1’ler 64-70 metrekare bandında bir büyüklüğe sahipken 3+1’lerin büyüklüğü ise 150 metrekareden başlıyor.

Türkiye’de proje metrekare fiyatlarının brüt üzerinden verilirken burada net metrekareler üzerinden satış yapıldığını bilgisini paylaşan Şemsettin Aydın; “Bizim metrekare fiyatlarımız 3 bin 750 Euro ve Türkiye’de benzer projeler düşünüldüğünde bu çok uygun kalıyor. Çünkü Türkiye’de bir konut yatırımının dönüş süresi artık 17-20 yıl, burada ise yatırımın dönüşü 10-12 yıl. 2028 yılında Karadağ’ın Avrupa Birliği’ne girecek olması da buradaki yatırımın cazibesini daha da artırıyor.” diyor. Ödeme tarafında ise yüzde 30 peşin ve 24 ay taksit seçeneği sunuluyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE 10 MİLYON EURO KATKI

PMTR Grup’un Bar’da hayata geçirdiği projede yer alan daireler; koltuktan beyaz eşyaya, halıdan perdeye tüm ihtiyaçlarıyla yatırımcısına teslim edilecek. Demir ve çimento hariç tüm malzemeleri Türkiye’den getirdiklerini ifade eden Şemsettin Aydın; “Yani projemizin kapısından yer parkesine, dolabından lavabosuna her şeyi Türkiye’den... Ayrıca beyaz eşya, koltuk, halı, perde gibi tüm ihtiyaçları da ülkemizdeki üreticilerimizden satın alıyoruz” diyor.

Bu proje için Türkiye’den Karadağ’a 10 milyon Euro’luk yani yaklaşık 400 milyon TL’lik ithalat yapacaklarını ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını da vurgulayan Şemsettin Aydın; projenin inşaatı için 100 kişilik bir ekibin de Türkiye’den geldiğini anlatıyor. Bu kapsamda sadece işçilere 2 bin Euro aylık maaş veriliyor.

“KARADAĞ’DA KONUTLARA CİDDİ BİR TALEP SÖZ KONUSU”

680 bin nüfuslu bir ülke olan Karadağ, yıllara göre farklılık göstermekle birlikte 3 ila 6 milyon arasında turist alıyor. Bölgedeki yatak kapasitesi yetersiz olduğu için konutlara ciddi bir talep olduğuna dikkat çeken Şemsettin Aydın; nisan-ekim ayları arasında turizm sezonunu yaşayan bölgede sezonda 120 Euro olan bir dairenin günlük kirasının kış mevsiminde ise 40 Euro’dan başladığına değiniyor. Karadağ’a en çok Rusların ve Ukraynalıların yatırım yaptığı bilgisi veren Aydın, “Bunu Polonyalılar, Almanlar ve Türkler takip ediyor. Son yıllarda Amerikalılar da burayı keşfetmeye başladı” şeklinde konuşuyor.

“İSTANBUL VE BODRUM’A İKİ PROJE HAZIRLIĞIMIZ VAR”



“PMTR Grup olarak şu anda İstanbul/Fenerbahçe’de bir projenin kentsel dönüşümü için taraflarla görüşüyoruz. Fikirtepe’de hayata geçirdiğimiz 216 projesindeki başarımızdan dolayı kapımızı çaldılar ve burada dönüşümü sadece bizimle yapmak istediklerini söylediler. Ancak bazı bürokratik süreçler var. Onlar tamamlanırsa 2025’te bu projeye başlayabiliriz. Aynı zamanda Bodrum/Yalıkavak’ta da bir proje için görüşme halindeyiz. Bu da villalardan oluşan bir site projesi.”

“KARADAĞ’A EN ÇOK YATIRIM YAPAN ÜÇÜNCÜ ÜLKE TÜRKİYE”

“TÜRK TİCARET ODASI TURKCHAM’I KURDUK”

Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan’dan edinilen bilgiye göre; Karadağ’a en çok yatırım yapan üçüncü ülke, Türkiye. Karadağ’da büyük, orta ve küçük ölçekli 10 binin üzerinde kayıtlı Türk firması bulunduğunu ve bu şirketlerin yıllık yarattığı cironun 85 milyon Euro olduğunu aktaran Kalkavan, bu rakamın Karadağ için çok büyük bir miktar olduğunu da belirtiyor. Ayrıca Türk şirketlerinin işlerini daha sağlıklı bir şekilde yönetebilmeleri için Karadağ’da Türk Ticaret Odası’nı (TURKCHAM) kurduklarını aktaran Barış Kalkavan, herhangi bir problem olduğunda devreye girip destek verdiklerinin de altını çiziyor.

“BAR LİMANINI 14 ÜLKE KULLANIYOR”

Karadağ’ın Türk yatırımcılar için birçok avantajı bulunduğuna dikkat çeken Barış Kalkavan, “İlk avantajı lokasyonu. Kuzey-Güney-Doğu-Batı hattında, tam Avrupa’ya açılışın üzerinde. Akdeniz Havzası'nı Karadeniz’in kuzeyine kadar düşünürseniz Karadağ tam ortası” diyor. Ülkenin en önemli limanı olan Bar Limanı’nı Macaristan’dan Slovakya ve Slovenya’ya kadar 14 ayrı ülkenin kullandığını kaydeden Barış Kalkavan; Bar şehrinde 12 ay boyunca yaşanabilmesinin de çok önemli olduğunu değiniyor.

Kalkavan; Avrupa Birliği'ne (AB) ilk üye olacak ülke konumunda bulunan Karadağ’da AB’ye girdikten sonra şimdiki fırsatların kalmayabileceği uyarısında bulunurken yatırım açısından hızlı olunması gerektiğine de işaret ediyor.



