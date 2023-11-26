20 kurumdan 55 hisse önerisi: 20 kurumun en güncel listesini araştırdık

Son dönemde aracı kurumlar model portföylerini hisse performanslarına ve yeni beklentilere bağlı olarak güncelliyor. 20 kurumun en güncel listesinde 55 hisse yer alıyor. En çok önerilen hisseler ise Turkcell, BİM Mağazalar, CCI, Tüpraş, TAV Havalimanları ve THY olarak sıralanıyor.

Borsa İstanbul’da (BİST) hem üçüncü çeyrek bilançolarının tamamlanması hem de son çeyreğe ve 2024’e ilişkin beklentilerin oluşmaya başlamasıyla aracı kurumlar hedef hisse fiyatlarında ve önerilerinde değişikliklere gidiyor.

Model portföyler de hisse performanslarına ve öngörülere bağlı olarak güncelleniyor. Biz de bu süreçte 20 kurumun en güncel hisse önerilerini araştırdık. 20 kurum toplamda 55 hisse için ‘al’ derken en çok önerilen hisseler, 15 kurumun portföyündeki Turkcell ve 14 kurumun portföyündeki BİM Mağazalar oldu.

Bu iki hisseyi 10 kurumla Cola-Cola İçecek (CCI) ve Tüpraş, sekiz kurumla TAV Havalimanları ile Türk Hava Yolları (THY) takip etti.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.