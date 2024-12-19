2025’te globalleşme yatırımlarına hız katacak

Rezervem Kurucusu Bekir Topuz, “İngiltere ve Mısır pazarına girdik, Kanada ve Dubai’de de aktif olmak adına önemli adımlar atıyoruz” diyor. Şirket, kullanıcıların yeme-içme tercihlerini ve deneyimlerini kendi mobil uygulaması üzerinden yapabilecekleri bir yazılım sunarak B2C alanında da hizmet verecek.

Kobi Girişim Aralık 2024 ekinden

‘Misafirperverliğin geleceği’ sloganıyla yola çıkan Rezervem, restoranlar için geliştirdiği özel bir yazılım ile restoran deneyimini teknolojiyle buluşturuyor. Teknoloji ve yazılım alanında geniş bilgi birikimine sahip olan Bekir Topuz tarafından 2018’de kurulan bu genç girişim, bugün 150’den fazla restoran ve otele hizmet sunarak kısa sürede önemli bir büyüme ivmesi yakalamayı başardı.

Kişiselleştirilebilir hizmet anlayışı

Rezervem Kurucusu Bekir Topuz; gelecek nesil teknolojilerini bugünden rezervasyon sistemlerine entegre ettiklerini ve güçlü yazılım alt yapısıyla restoranların geleceğine profesyonel bakış açısıyla yön verdiklerini söylüyor. Michelin yıldızlı ve fine dining restoranları sisteme dahil ettiklerini belirten Topuz; “Güçlü iş zekâsı (BI) altyapısıyla tüm rezervasyon sürecindeki verileri okunabilir ve anlamlı hale getiriyoruz. Böylece restoranların misafirlerine daha kaliteli hizmet sunmasına, data analizi yaparak hizmet kalitesini ve iş performansını artırmasına yardımcı oluyoruz” diyor.

Rezervem; kişiselleştirilebilir hizmet anlayışı ve kalıcı çözümleriyle restoranların verimliliğini artırma ve geleneksel yöntemlerin aksine rezervasyon yönetimini teknoloji ve konforla buluşturma stratejileriyle hareket ediyor. Nitekim şirket, yarattığı bu farklılıklarla bugün TURK FATIH TUTAK, Neolokal, OD Urla, Vino Locale, Sankai by Nagaya, Banyan, Aheste, Ioki Nau, Sunset Grill&Bar, Oligark, Lokanta 1741 ve Olden 1772 gibi önemli restoranlara hizmet sağlıyor.

B2C alanında da hizmet verecek

2024’ün 10 ayı itibarıyla 758 bin 120 rezervasyon ve 2 milyon 562 bin 923 misafir ile kayda değer bir büyüme gösteren Rezervem, restoranlara sunduğu finansal araçlar sayesinde toplamda 140 milyon TL’lik bir işlem hacmine ulaştı; bunun 107 milyon TL’si provizyon, 32 milyon TL’si de ön ödeme olarak gerçekleşti. Bu yıl sonu itibarıyla restoran sayısını yıllık bazda iki katına çıkararak yılı yüzde 200 büyümeyle geride bırakmayı planlayan Rezervem’in 2025 yılı ajandasında da oldukça önemli planlar var.

Şu an yaklaşık 150 olan restoran sayısını 2025’te 400’e çıkarmayı ve yüzde 300 büyümeyi hedefleyen Rezervem, yeni sunacağı hizmetlerle 2025’te işlem hacmini 25de 0 milyon TL’ye çıkarmayı amaçlıyor. Şu an aylık ciro yaklaşık olarak 1 milyon TL’yi geçerken 2025 yılı için aylık ciro hedefi ise 10 milyon TL seviyelerinde bulunuyor.

Odakta yurt dışında büyümek var

Peki, bu önemli hedeflerle ulaşmak için nasıl bir yol izlenecek? Yakın zamanda B2C alanında da hizmet vermeye hazırlanan Rezervem’in 2025 yılı büyüme stratejisinde en önemli adımlardan birini de yurt dışı odaklı planlar oluşturuyor. Rotasını yurt dışına çeviren ve globalleşme yatırımlarıyla İngiltere ve Mısır pazarına giren Rezervem, yakın zamanda Kanada ve Dubai pazarlarında da aktif olmak adına önemli adımlar atıyor.

Kısa sürede ciddi bir büyüme kaydettiklerini ve yurt dışındaki restoranlardan da yoğun ilgi gördüklerini belirten Bekir Topuz; yakın zamanda Mısır’ın en popüler turizm bölgesi Sharm El Sheikh’de yer alan Swissotel, Rixos Premium Seagate, Rixos Sharm El Sheikh, Rixos Radamis, Rixos Golf Villas and Suits, Rixos Premium Magawish ve Rixos Premium Alamein olmak üzere yedi oteli müşteri portföyüne ekledikleri bilgisini veriyor. “Mısır, bizim için otellere verdiğimiz hizmeti ve sunduğumuz çözümleri göstermemiz açısından ciddi bir fırsat” diyen Bekir Topuz, İngiltere’de ise Unique adlı restorana sunacakları teknolojik alt yapısıyla birçok restorandan yoğun talep alacaklarını öngörüyor.

“Global pazarlarda rakipsiz olacağız”

Yurt dışında büyüyerek hızla globalleşmeyi planlayan Rezervem’in hedefi 2025’te yurt dışı müşteri sayısını 100’e yükseltmek. Bu yıl yapacakları pek çok farklı çözüm ve değer ortaklığı sayesinde yurt içinde ve yurt dışında hem restoranları hem de misafirleri büyük bir değerle ve kusursuz hizmetle buluşturacaklarına işaret eden Bekir Topuz; sektörde edindikleri güçlü know how ile daha esnek ve çözüm odaklı yaklaşımlarla özelleştirilmiş, ihtiyaçları en doğru şekilde karşılayan teknolojik alt yapı hizmeti sunacaklarını da vurguluyor. Topuz, şöyle devam ediyor: “Yeme-içme ve eğlence sektörünü teknolojiyle buluşturarak dijitalleşme yolculuğunda çözüm sunmak ve misafirlerin daha kaliteli bir deneyim yaşamalarına destek olmak büyük bir mutluluk. Türkiye’de sunduğumuz hizmeti verebilecek başka bir şirket yok ve restoranlardan çok ciddi talep alıyoruz. Yurt dışında da önem verdiğimiz konu, girdiğimiz pazarlarda Türkiye’de olduğu gibi tüm Michelin yıldızlı ve fine dining restoranları ve otelleri sisteme dahil etmek. Bu yıl sunacağımız yeni hizmetlerimizle rezervasyon ve müşteri deneyimini daha üst seviyelere taşıyacağız. Rezervem, sadece bir rezervasyon yönetim sistemi değil. Sektörü geliştirmeye ve dönüştürmeye de odaklanıyoruz. Bu stratejimizle yurt içinde hızlı büyüdük, şimdi sırada yurt dışı var. Restoran ve otellerden yoğun talep almanın yanı sıra yatırımcıların da ilgisiyle karşılaşıyoruz. İnanıyoruz ki beş yıl içinde bu alanda global pazarlarda rakipsiz olacağız.”

“Mobil uygulamamızla kullanıcılarımız ayrıcalıklı hizmetlerle buluşacak”

“Kullanıcıların yeme-içme tercihlerini ve deneyimlerini kendi mobil uygulamamız üzerinden yapabilecekleri yenilikçi bir teknolojiyi sunmaya hazırlanıyoruz. Böylece rezervasyon sistemini bambaşka bir boyuta taşıyacağız. Çalıştığımız tüm restoranlara Rezervem Mobil Uygulaması üzerinden rezervasyon yapabilecek olan kullanıcılar; geçmiş rezervasyonlarını ve diğer kullanıcıların değerlendirmelerini görebilme, kendi araç bilgilerini uygulamaya kaydederek VIP vale hizmetinden faydalanma, kredi kartını uygulamaya kaydederek restoranda kolayca ödeme yapabilme ve sevdikleri için hediye çeki, tadım menüsü hediye etme gibi birçok ayrıcalıklı hizmetle buluşacak.”

“Restoranların korkulu rüyası ‘no show’ için finansal araçlar sağlıyoruz”