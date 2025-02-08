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2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?

100’den fazla şirketin halka arz için sıraya girdiği tahmin ediliyor. Faiz indirimlerinin bireysel yatırımcı ilgisini artırması; ancak yatırımcıların halka arzlarda ‘seçici’ olması bekleniyor. Burada ayırt edici nokta şirketlerin büyüme potansiyeli ve halka arz gelirinin etkin kullanımı olacak.

08 Şubat 2025 | 15:30
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?

Borsa İstanbul’da 2021’de 52, 2022’de 40, 2023’te 54 şirket halka arz edildi. Toplam halka arz büyüklükleri 2021’de 22,4 milyar TL, 2022’de 19,6 milyar TL, 2023’te 79,9 milyar TL’ye ulaştı.

Toplam 34 halka arzın yapıldığı 2024’te ise halka arz sayısı son dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu 34 şirketin toplam halka arz büyüklüğü ise 58,9 milyar TL oldu.

ForInvest’in hesaplamasına göre; 2024 halka arzları, yatırımcılara ortalama yüzde 37 kazanç sağladı. Ancak tüm şirketler yatırımcılarını sevindiremedi; 20 şirket kazandırırken, 13 şirket kaybettirdi. 2024’te talep toplayan ancak ilk işlem görme tarihi 2025 olduğundan Armada Gıda bu hesaplamada yer almadı.

2025’te geniş bir sektörel çeşitlilikle 100’den fazla şirketin halka arz için sıraya girdiği tahmin ediliyor. Aracı kurumlardan aldığımız bilgilere göre ocak sonu itibarıyla halka arz taslak izahnamesini hazırlamış 113 şirket var. 10 şirketin ise halka arz için başvuru kararı verse de şu an beklemede olduğu aktarılıyor

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında

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Migros, Şişecam, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
VakıfBank'tan bilanço değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (7 Şubat)
Avrupakent GYO'dan (AVPGY) satın alma açıklaması
Vişne Madencilik (VSNMD) borsa işlem tarihi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Avrupa borsaları haftanın son gününü düşüşle kapattı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 2 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
SPK bülteni: 2 yeni halka arz; 2 bedelsiz, 1 bedelli onayı
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İLERİ
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