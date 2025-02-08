2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?

Borsa İstanbul’da 2021’de 52, 2022’de 40, 2023’te 54 şirket halka arz edildi. Toplam halka arz büyüklükleri 2021’de 22,4 milyar TL, 2022’de 19,6 milyar TL, 2023’te 79,9 milyar TL’ye ulaştı.

Toplam 34 halka arzın yapıldığı 2024’te ise halka arz sayısı son dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu 34 şirketin toplam halka arz büyüklüğü ise 58,9 milyar TL oldu.

ForInvest’in hesaplamasına göre; 2024 halka arzları, yatırımcılara ortalama yüzde 37 kazanç sağladı. Ancak tüm şirketler yatırımcılarını sevindiremedi; 20 şirket kazandırırken, 13 şirket kaybettirdi. 2024’te talep toplayan ancak ilk işlem görme tarihi 2025 olduğundan Armada Gıda bu hesaplamada yer almadı.

2025’te geniş bir sektörel çeşitlilikle 100’den fazla şirketin halka arz için sıraya girdiği tahmin ediliyor. Aracı kurumlardan aldığımız bilgilere göre ocak sonu itibarıyla halka arz taslak izahnamesini hazırlamış 113 şirket var. 10 şirketin ise halka arz için başvuru kararı verse de şu an beklemede olduğu aktarılıyor

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