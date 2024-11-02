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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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“2025 yılı 2024’ten daha kolay olmayacak”

Ekonomideki zorluklara rağmen bu yılı 1,2 milyar doların üzerinde ciroyla kapatacaklarını ifade eden Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, “2025 yılı 2024 yılından çok kolay olmayacak. Daha zorlu bir yıl olacak” diyor.

02 Kasım 2024 | 09:26
“2025 yılı 2024’ten daha kolay olmayacak”

Borusan Grubu’nun makine ve güç sistemleri şirketi Borusan Cat, 3 bin çalışanıyla ağırlıklı olarak inşaat, madencilik, enerji ve ulaşım endüstrilerinde faaliyet gösteriyor. Türkiye dışında Kafkasya ve Orta Asya’da da operasyonları bulunan şirket, Caterpillar ürünlerinin yanı sıra dünyanın önde gelen jeneratör markalarından FG Wilson’un da distribütörlüğünü yürütüyor. 

Son yıllarda dijital uygulamalara ve sürdürülebilirlik odaklı revizyon merkezi yatırımlarına odaklanan Borusan Cat, 1,3 milyar dolar ciro büyüklüğüne ulaştı. Senede 15-20 milyon dolar dijitalleşme yatırımı yaptıklarını söyleyen Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, bu yılki zorluklara ve Rusya operasyonlarındaki düşüşe rağmen 1,2 milyar doların üzerinde ciroyla seneyi kapatmayı hedeflediklerini kaydediyor. Özgür Günaydın ile gelecek dönem ajandalarını ve yatırım planlarını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
GERİ
İLERİ
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