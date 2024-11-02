“2025 yılı 2024’ten daha kolay olmayacak”

Borusan Grubu’nun makine ve güç sistemleri şirketi Borusan Cat, 3 bin çalışanıyla ağırlıklı olarak inşaat, madencilik, enerji ve ulaşım endüstrilerinde faaliyet gösteriyor. Türkiye dışında Kafkasya ve Orta Asya’da da operasyonları bulunan şirket, Caterpillar ürünlerinin yanı sıra dünyanın önde gelen jeneratör markalarından FG Wilson’un da distribütörlüğünü yürütüyor.

Son yıllarda dijital uygulamalara ve sürdürülebilirlik odaklı revizyon merkezi yatırımlarına odaklanan Borusan Cat, 1,3 milyar dolar ciro büyüklüğüne ulaştı. Senede 15-20 milyon dolar dijitalleşme yatırımı yaptıklarını söyleyen Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, bu yılki zorluklara ve Rusya operasyonlarındaki düşüşe rağmen 1,2 milyar doların üzerinde ciroyla seneyi kapatmayı hedeflediklerini kaydediyor. Özgür Günaydın ile gelecek dönem ajandalarını ve yatırım planlarını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.