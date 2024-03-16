"400 milyar dolara yaklaşan küresel online eğitim pazarı büyüyor"

Hayatın her alanında eğitim şart! ‘Eğitim’ deyince de aklınıza sadece öğrenciler gelmesin. İş hayatının içinde olan her bireyin, gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurması ve kendini geliştirmesi için eğitime ihtiyacı var. Bu noktada teknoloji ve eğitim birlikteliği öne çıkıyor. Kurumlar ve iş insanları dijital eğitim programları sayesinde kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyorlar.

Teknolojinin gücüyle yeniden şekillenen eğitim dünyasında pek çok girişim hayata geçiyor. Beyaz yakalı profesyonellerin kişisel gelişimine ve kariyerlerini zenginleştirmeye odaklanan Teedo da onlardan biri. Teedo, öğrenmeye istekli bireyleri, canlı ve online derslerde bir araya getiriyor. Kariyerlerinde ilerlemek ya da farklı bir sektöre adım atmak isteyen katılımcılara, pratiğe dayalı gerçek dünya deneyimlerini sunan nitelikli eğitmenlerle destek oluyor.

TEMELLERİ PANDEMİDE ATILDI

Teedo Kurucusu Selçuk Aytekin, kariyer hayatını yurtdışında aldığı eğitim ve 2012 yılından itibaren Türkiye'ye dönüşü sonrasında edindiği deneyimlerle şekillendirmiş biri isim. Medya, iletişim ve online eğitim sektörlerinde tecrübe sahibi olan Aytekin, pandemi sürecinin başlangıcından itibaren ekibiyle birlikte online eğitim sektörüne odaklanıyor.

Canlı ve online eğitimlerin her sektördeki ihtiyaçlarını belirleyerek, bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla özelleştirilmiş müfredatlar oluşturan Aytekin, “C-Level yöneticilerle yakın bir iş birliği içinde çalışarak, alanında uzman eğitmenlerle bir araya gelme çabası içinde olduk. Teedo, bu stratejik planlamaların ilk adımını oluşturan bir proje oldu” diyor.

EĞİTİM SAYISI 44’E ÇIKACAK

Platform bugüne kadar; finanstan pazarlamaya, liderlikten sürdürülebilirlik ve süreç yönetimine ve veri analizine kadar farklı konu başlıklarında her biri alanında uzman toplam 12 eğitmen ile 10 adet kurs düzenlemiş. Eğitimin yanı sıra katılımcılarla eğitmenler arasında bir ağ oluşturarak birbirleriyle fikir alışverişi yapabilecekleri, alanında uzman isimlerin deneyimlerinden faydalanabilecekleri ve iş fırsatı yaratabilecekleri bir ortam da sunduklarını söyleyen Aytekin, “2024 yılı sonunda ise eğitmen ise sayımızı 34’e, kurs sayımızı ise 44’e ulaştırmayı hedefliyoruz” diye ekliyor.

KİŞİSEL KARİYERE KATKI

Teknolojik ilerlemeler, dijital öğrenme platformlarına olan talep, uzaktan eğitim modellerinin yaygınlaşması ve eğitim teknolojilerine yapılan yatırımlar gibi unsurlar göz önüne alındığında küresel online eğitim pazarının 2026 yılına kadar 400 milyar doların üzerine çıkabileceğini belirten Aytekin, “Günümüz dünyasında üniversiteden mezun olmak, iş hayatına atılabilmek için artık yeterli bir kriter olarak kabul görmüyor. Bu nedenle de kişisel kariyerine katkıda bulunmak isteyen beyaz yakalıların sayısı gün geçtikçe artıyor. Gerek kendi alanında gerekse kendi iş alanının dışında başka bir disiplinde kendini geliştirmek isteyen çalışanlar, online eğitimlere başvurmaya başladılar” diye anlatıyor.

