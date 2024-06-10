ARA
Bist 100
10051,37
0,53%
Bist 100
Dolar/TL
32,3508
-0,0766%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7566
-0,2597%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0744
-0,1895%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2407,99
0,1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




Diğer Yazıları

“5G yatırıma teşvik modeliyle gelmeli”

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, ‘’Son bir yılda 9,3 milyar TL yatırım yaptık. Yatırımlarımız sürecek’’ diyor. Aksoy, 5G’nin ihale değil, yatırıma teşvik modeliyle olmasını öneriyor.

10 Haziran 2024 | 09:32
“5G yatırıma teşvik modeliyle gelmeli”

En hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmak için çalıştıklarını söyleyen Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, ‘’Son bir yılda 9,3 milyar TL yatırım yaptık. Yatırımlarımız sürecek’’ diyor. Aksoy, 5G’nin ihale değil, yatırıma teşvik modeliyle olmasını öneriyor.

Telokom pazarının güçlü oyuncularından Vodafone Türkiye, sadece bir operatör değil birçok hizmeti bir arada sunan dijital servisler şirketi haline geldi. Şirketin hedefi de 2025’te bu açıdan en hızlı büyüyen olmak. 

Bu kapsamda birçok yatırıma imza atan şirket, önümüzdeki süreçte de büyümesini devam ettirecek çalışmalar gerçekleştirecek. 

Yeni teknolojilerin daha fazla kullanılması ve ülkenin kalkınması için 5G teknolojisinin bir an önce Türkiye’ye gelmesini bekleyen Vodafone Türkiye, bu alana yatırım yapmak için iştahlı. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ile şirketin gelecek planlarını ve sektördeki gelişmeleri konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2407,99 0,1%
  • ALTIN ONS 2315,17 0,18%
  • BIST 100 10051,37 0,53%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,062 0,019%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37524 -0,04688%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,175 0,3517%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3508 -0,0766%
  • EURO/DOLAR 1,0744 -0,1895%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7566 -0,2597%
  • STERLIN/DOLAR 1,27412 0,08602%
Borsa Haberleri
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
BİST-100’de sektörüne göre F/K bazında ucuz ve yabancıların son 1 ayda en çok aldığı 9 hisse
Borsada bayramdan önce nakde dönmek isteyenler dikkat! Yarın son gün
Kaleseramik (KLSER) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Borsa güne yatay başladı (11.06.2024)
Oyuncu musunuz, yatırımcı mısınız?
Ford Otosan (FROTO) periyodik bakım tarihlerini açıkladı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket (10 Haziran)
Borsa ve kriptoda vergi iddiaları: Cevdet Yılmaz yanıtladı
THY yönetim kurulu görevlendirmelerini duyurdu
Şişecam 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen işlemler için SPK'ya başvurdu
Avrupa borsalarında 'aşırı sağ' etkisi
GERİ
İLERİ
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
BİST-100’de sektörüne göre F/K bazında ucuz ve yabancıların son 1 ayda en çok aldığı 9 hisse
Borsada bayramdan önce nakde dönmek isteyenler dikkat! Yarın son gün
Kaleseramik (KLSER) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Borsa güne yatay başladı (11.06.2024)
Oyuncu musunuz, yatırımcı mısınız?
Ford Otosan (FROTO) periyodik bakım tarihlerini açıkladı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket (10 Haziran)
Borsa ve kriptoda vergi iddiaları: Cevdet Yılmaz yanıtladı
THY yönetim kurulu görevlendirmelerini duyurdu
Şişecam 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen işlemler için SPK'ya başvurdu
Avrupa borsalarında 'aşırı sağ' etkisi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL