“5G yatırıma teşvik modeliyle gelmeli”

En hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmak için çalıştıklarını söyleyen Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, ‘’Son bir yılda 9,3 milyar TL yatırım yaptık. Yatırımlarımız sürecek’’ diyor. Aksoy, 5G’nin ihale değil, yatırıma teşvik modeliyle olmasını öneriyor.

Telokom pazarının güçlü oyuncularından Vodafone Türkiye, sadece bir operatör değil birçok hizmeti bir arada sunan dijital servisler şirketi haline geldi. Şirketin hedefi de 2025’te bu açıdan en hızlı büyüyen olmak.

Bu kapsamda birçok yatırıma imza atan şirket, önümüzdeki süreçte de büyümesini devam ettirecek çalışmalar gerçekleştirecek.

Yeni teknolojilerin daha fazla kullanılması ve ülkenin kalkınması için 5G teknolojisinin bir an önce Türkiye’ye gelmesini bekleyen Vodafone Türkiye, bu alana yatırım yapmak için iştahlı. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ile şirketin gelecek planlarını ve sektördeki gelişmeleri konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.