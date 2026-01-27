89 milyar TL'lik proje yatırımı planlıyor

Bugüne kadar konut, ofis ve ticari alanlar dahil olmak üzere toplamda 36 binin üzerinde gayrimenkul üreten Ankara merkezli Fırat Life Style, 2026 yılı itibarıyla toplam 16 bin 600 bağımsız bölümün inşaatına eş zamanlı olarak başlayacak. Bu projelerin toplam yatırım büyüklüğü ise yaklaşık 89 milyar TL seviyesi olacak.

İnşaat, sanayi, gıda, lojistik, enerji, bilişim ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Ankara merkezli Fırat Life Style, Türkiye genelinde bugüne kadar 32 bin konut ve ticari alanı teslim eden, konut, ofis ve ticari alanlar dahil olmak üzere toplamda 36 binin üzerinde gayrimenkul üreten bir grup. Bugün itibarıyla 10 milyar doları aşan bir yatırım hacmine ulaşan grup, konut ve ticari gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra Türkiye ve yurt dışında üstlendiği taahhüt projeleriyle faaliyet alanını genişletmeye devam ediyor.

Bugüne kadar 48 projeyi tamamladıklarını, 13 projede de inşaat faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Fırat Life Style Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Fırat, “2026 yılı itibarıyla toplam 16 bin 600 bağımsız bölümün inşaatına eş zamanlı olarak başlanıyor. Bu projelerin toplam yatırım büyüklüğü ise yaklaşık 89 milyar TL seviyesinde” diyor.

DEPREM BÖLGESİNDE KONUT YAPIYOR

Konut ve ticari gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra büyük ölçekli taahhüt projeleriyle de faaliyet alanını genişleten Fırat Life Style, yurt dışında Irak Merkez Bankası’nın inşaatını ve Özbekistan’da Bağımsızlık Anıtı gibi kamu niteliği yüksek projeleri hayata geçirirken; Türkiye’de ise Hatay, Adıyaman ve İzmir’de deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarını yürüttü. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 9 bin 500 deprem konutunun inşaatını gerçekleştirdiklerini söyleyen Fırat, “Bugün itibarıyla 6 bin 500 konutu da teslim etmiş durumdayız. Kalan 3 bin konutun ise 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor” diye ekliyor.

Şirketin deprem bölgelerindeki çalışmalar yalnızca konut üretimiyle sınırlı kalmıyor. Yürütülen projelerde cami, okul, müze ve çeşitli kamusal yapıların inşası da eş zamanlı olarak sürdürülürken, Hatay özelindeki çalışmalarda kültürel dokunun korunması öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Fırat Life Style, aynı zamanda farklı bölgelerde altyapı inşaatları ve kamuya yönelik projelerde de faaliyet gösteriyor.

ULAŞILABİLİR KONUT GELİŞTİRİYOR

Fırat Life Style, gayrimenkul yatırımlarını tek tip projeler yerine farklı hedef kitlelere hitap eden çok markalı bir yapı altında geliştiriyor. Ulaşılabilir konut ihtiyacından üst segment taleplere kadar uzanan geniş bir yelpazede projeler tasarladıklarını belirten Fırat, “Her biri kendi konsepti ve fiyatlama modeliyle konumlanan markalarla üretim gerçekleştiriyoruz. Bu yaklaşım, bireysel alıcı ve yatırımcı tarafında dengeli ve sürdürülebilir bir portföy oluşmasını sağlıyor.Bizim için önemli olan, insanların gerçekten yaşayacağı, uzun vadede sorun yaratmayacak projeler üretmek. Ölçekli üretim yapmamız sayesinde maliyetleri daha sağlıklı yönetiyor, verdiğimiz sözlerin arkasında duruyoruz” diye anlatıyor.

HER SEGMENTE UYGUN PROJE

Gayrimenkul portföyünün ana bölümünü oluşturan Natura Dünyası, farklı gelir grupları ve yaşam beklentilerine hitap eden projeleriyle öne çıkıyor. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hayata geçirilen Natura Dünyası projeleri, geniş sosyal alanlarıyla ortak bir yaşam kültürü sunuyor. Relax markası, daha fonksiyonel planlama ve dengeli metrekare anlayışıyla konumlanıyor. Minimalist yaşamı tercih eden alıcıları hedefleyen Relax projeleri, yatırım ve oturum talebinin kesiştiği bir segmentte yer alıyor. Üst segmentte konumlanan Velux markası ise, daha seçici bir hedef kitleye ve sınırlı üretim anlayışına odaklanıyor. Bodrum ve İzmir gibi lokasyon değeri yüksek bölgelerde geliştirilen Velux projeleri; mimari kalite, lokasyon avantajı ve kontrollü ölçek yaklaşımıyla ayrışıyor.

SEKTÖRDE HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Grup Ankara’da; Natura Prestij, Natura Elite, Natura Platin, Natura Golf Country, Natura GOP, Natura Beytepe, KITA; 1.885 ofis ve ticari alanlarıyla karma kullanımın modern bir örneğini sunuyor. KITA, Ankara, KITA Beytepe, KITA Oran projelerini yürütüyor. Bu yıl İstanbul’da yeni bir projeye başlamayı planladıklarını söyleyen Fırat, şu değerlendirmede bulunuyor: “Tüketici talepleri geçmiş yıllarda daha geniş metrekarelereydi. İki çocuklu bir aile 3 + 1 tercih ederken, artık 2+1 istiyor. Bu tercihlerinde konut fiyatları kadar konutun aidatından faturalarına kadar herşey etkili oluyor. Öte yandan son yıllarda durgun geçen konut talebinin 2026’nın ikinci yarısından itibaren artmasını bekliyoruz.”