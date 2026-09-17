Adnan Dalgakıran İSO Başkan adaylığını açıkladı

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Adnan Dalgakıran, iş dünyasının önemli sanayicileri, çok sayıda dernek ve ihracatçı birliği başkanı ile İSO Meclis üyelerinin katıldığı geniş katılımlı toplantıda adaylığını açıkladı.

150’den fazla kişinin bir araya geldiği toplantıda İSO’nun yeni dönem vizyonunu kamuoyuyla paylaşan Dalgakıran, Türk sanayisinin bir yandan yüksek maliyetler, finansmana erişim baskısı, daralan talep ve atıl kapasiteyle mücadele ederken diğer yandan teknoloji, yapay zekâ, yeşil dönüşüm ve küresel ticaretteki değişimle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, yeni dönemde İSO’nun rolünün de bu değişime uygun biçimde yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı. Dalgakıran, sanayicinin bugün yalnızca üretim yapmasının yeterli olmadığına işaret ederek satıştan finansmana, kârlılıktan kapasite kullanımına, rekabetten pazarlamaya kadar birbiriyle bağlantılı sorunların yeni bir anlayışla ele alınması gerektiğini söyledi. Yeni dönemde belirleyici olanın yalnızca “ne üretildiği” değil; nasıl üretildiği, nasıl rekabet edildiği ve ürünün doğru pazarlara nasıl ulaştırıldığı olacağını ifade etti.

İSO’yu yeniden sanayicinin en güçlü kurumu yapmak için adayız

Dünyada teknoloji, ticaret, enerji ve rekabetin kurallarının yeniden yazıldığını belirten Dalgakıran, İSO’nun bu değişimi izleyen değil, sanayicisini değişime önceden hazırlayan bir kurum olması gerektiğini söyledi. Dalgakıran, “İSO’yu yeniden sanayicinin en güçlü kurumu yapmak için adayız. Sanayicimizin bugün yaşadığı sorunları biliyoruz. Satış zayıfladığında üretim yavaşlıyor, finansman pahalılaştığında yatırım duruyor, maliyet-fiyat dengesi bozulduğunda kârlılık kayboluyor, atıl kapasite sermayeyi eritiyor. Artan maliyetler rekabet gücümüzü zayıflatırken doğru anlatılmayan ve doğru müşteriye ulaşmayan ürün değerini kaybediyor. Bu tablo bize yeni dönemde İSO’nun yalnızca bugünün sorunlarına değil, yarının koşullarına da hazırlanması gerektiğini gösteriyor.” dedi.

Sorunu ortaya çıkmadan gören bir İSO kuracağız



Yeni dönem vizyonunun temelinde ‘önceden gören ve harekete geçen İSO’ yaklaşımının bulunduğunu vurgulayan Dalgakıran, Oda’nın gücünün üyesiyle kurduğu bağ ve aldığı sonuçlarla ölçülmesi gerektiğini belirtti. Dalgakıran, “Biz sorun oluştuktan sonra konuşan değil, sorun oluşmadan gören ve önlem alan bir İSO hedefliyoruz. Her sorunu çözüm masasına taşıyan, veriyle sanayicinin gelecekteki kararlarına yön veren, sanayicinin her konusunu Ankara’da takip eden, dünyadaki riskleri ve fırsatları tam zamanında üyesine aktaran bir yapı kuracağız. İSO, sanayicinin yol arkadaşı ve çözüm ortağı olacak.” diye konuştu.

Seçim bitecek birlik başlayacak



Dalgakıran’ın açıkladığı programın ilk başlığını ‘Birlik’ oluşturdu. Seçim sürecindeki farklılıkların seçim sonrasında geride bırakılması gerektiğini ifade eden Dalgakıran, İSO’da yönetim, meclis ve üyeler arasındaki mesafeyi azaltacaklarını söyledi. “Seçimde rakip olabiliriz; üretimde hepimiz aynı taraftayız” diyen Dalgakıran, yeni dönemde daha fazla iletişim, daha fazla istişare ve daha fazla ortak akıl anlayışıyla hareket edeceklerini vurguladı.



Dalgakıran, karar alma süreçlerinin meclis, meslek komiteleri, sektör temsilcileri ve üyelerin katılımıyla şekilleneceğini belirterek, “Farklı görüşleri üretim ortak paydasında buluşturacağız. Kararlarımızı güncel veri, uluslararası kıyaslar ve sahadan gelen bilgiyle alacağız. Her soruna bir sorumlu ve takvim belirleyecek, sonucu düzenli olarak takip edeceğiz. İSO’da ortak aklı gerçek anlamda karar mekanizmasının merkezine taşıyacağız.” dedi.

Türkiye'nin yeni sanayi aklı için "Sanayi Radarı"

Yeni dönemin ikinci önemli ayağını “Akıl” başlığının oluşturacağını açıklayan Dalgakıran, veriye dayalı, dünyayı sürekli izleyen ve geleceği öngören bir sanayi aklı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda uluslararası iş birlikleriyle ‘Sanayi Strateji ve Rekabetçilik Merkezi’ kurulacağını açıklayan Dalgakıran, dünyadaki teknolojik ve ekonomik dönüşümü anlık olarak takip edecek ‘Sanayi Radarı’ projesini de hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Dalgakıran, “Silikon Vadisi’nden Shenzhen’a, Seul’den Avrupa’ya kadar dünyada sanayiyi değiştiren gelişmeleri 7 gün 24 saat izleyecek ve sanayicimize taşıyacağız. Sanayicimiz bir gelişmeyi rakibinden sonra değil, mümkün olduğunca önce görecek. İSO yalnızca bugünü değerlendiren değil, geleceği okuyarak üyesini hazırlayan bir kurum olacak.” ifadelerini kullandı. Dalgakıran, program kapsamında ayrıca Türkiye’nin sanayi kapasitesi ve makine parkının haritasının çıkarılması; atıl kapasitenin değerlendirilmesi ve gereksiz kapasite oluşumunun önlenmesinin hedeflendiğini söyledi.

Rekabetin yeni kuralları İSO’nun gündeminde olacak



Dalgakıran’ın açıkladığı programın en kapsamlı başlıklarından birini de sanayicinin rekabet gücünün artırılması oluşturdu. ‘Sanayi Benchmark ve Rekabetçilik Platformu’ ile rekabetin yeni unsurlarının ölçülmesini hedeflediklerini belirten Dalgakıran, kaliteli üretimin ve adil rekabetin korunması için piyasa gözetimi, denetim ve test laboratuvarlarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Küresel ticarette artan korumacılığa ve Çin kaynaklı rekabet baskısına da dikkat çeken Dalgakıran, “Dünya ticaretinin kuralları hızla değişiyor. Çin baskısı ve yeni ticaret düzenine karşı politikalar üretmek zorundayız. Ticaret politikası araçlarının sanayicinin lehine kullanılması ve Türk sanayisinin korumacı dalgaya hazırlıklı olması için çalışacağız.” dedi.

Yapay zekayı fabrikanın verimlilik aracına dönüştüreceğiz



Dalgakıran, yeni dönem programında teknolojik ve yeşil dönüşümü ayrı bir stratejik başlık altında ele aldıklarını belirterek yapay zekânın sanayi için teorik bir tartışma olmaktan çıkarılıp doğrudan verimlilik sağlayan bir araca dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. “Yapay zekâyı fabrikanın verimlilik aracına dönüştüreceğiz.” diyen Dalgakıran, teknolojinin üretim planlama, kalite, bakım, enerji, tedarik ve satış süreçlerinde somut kazanım üretmesine odaklanacaklarını ifade etti. Yeşil dönüşümü de yalnızca bir yükümlülük olarak değil rekabet avantajı olarak ele alacaklarını vurgulayan Dalgakıran, enerji verimliliği, karbon yönetimi, temiz üretim ve yeşil finansman alanlarında sanayicinin desteklenmesini hedeflediklerini kaydetti. Nitelikli insan kaynağı konusunda ise mavi yakadan teknisyene, mühendisten veri uzmanı ve yöneticilere kadar sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı için eğitim-istihdam bağını yeniden kuracak programlar hazırlanacağını söyledi.

Markalaşma ve yeniden üretim



Programın ‘Pazar’ başlığında sanayiciye yeni müşteri, yeni pazar ve yeni büyüme alanları açılması hedefleniyor. Türkiye’nin Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Kafkasya ve Orta Asya’nın kesişimindeki konumunun sanayi açısından çok daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dalgakıran, bu avantajın güvenilir üretim, yakın tedarik ve bölgesel ortaklıklarla ekonomik değere dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Dalgakıran, “Jeostratejik konumumuzu siparişe ve yatırıma dönüştüreceğiz. Sanayicimizin yalnızca Türkiye’den ihracat yapmasına değil, dünyada büyümesine de yol açacağız. Markalaşma, şirket satın alma, yerinde üretim ve dağıtım ağlarını Türk tedarikçisine açacak bir yaklaşım geliştireceğiz.” diye konuştu.

Sanayici için ‘FİNANSMAN VE TURNAROUND MASASI’

Finansmana erişimin sanayicinin en önemli sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Dalgakıran, yeni dönemde İSO bünyesinde ‘Sanayi Finansmanı ve Turnaround Masası’ oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Dalgakıran, uluslararası bankalar, ihracat kredi kuruluşları, kalkınma finansmanı kurumları ve yatırım fonlarının sanayiciyle daha güçlü biçimde buluşturulacağını belirterek, “Sanayicimizi finansman konusunda yalnız bırakmayacağız. Türkiye’deki imkânlarla sınırlı kalmayacağız; dünyadaki finansman fırsatlarına erişim konusunda da sanayicimize yol göstereceğiz.” dedi.

Ankara'da sanayicinin sorununu sonuca kadar takip edeceğiz



İSO’nun kamu ile ilişkilerinde daha sonuç odaklı bir model hedeflediklerini belirten Dalgakıran, yeni nesil sanayi planlaması için kamu ile uçtan uca birlikte çalışacaklarını söyledi. Bu kapsamda ‘İSO Ankara Sanayi Destek ve Kamu İlişkileri’ yapılanmasının oluşturulacağını açıklayan Dalgakıran, sanayicinin sorunlarının Ankara’da yalnızca ilgili makamlara aktarılmasının yeterli olmadığını, konuların sonuç alınana kadar takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Dalgakıran, “Doğru projeler ve doğru önerilerle karar masalarındaki yerimizi güçlendireceğiz. Ankara’da sanayicinin sorununu sonuca kadar takip edeceğiz. Üretimi ve yatırımı ekonomi gündeminin merkezine taşıyacağız. Sanayinin milli gelirden aldığı payın artması ve yatırımların hızlanması için güçlü bir gündem oluşturacağız.” ifadelerini kullandı.

İSO, Türk sanayisinin ortak evi olacak



Yeni dönem vizyonunun ‘Güç’ başlığında İSO’nun sanayicinin birikimini, sözünü ve itibarını güçlendiren ortak bir platform haline getirilmesi hedefleniyor. Dalgakıran, federasyonların, konfederasyonların, sektörel derneklerin ve düşünce kuruluşlarının İSO çatısı altında daha güçlü biçimde bir araya gelmesini amaçladıklarını açıkladı. Bu doğrultuda ‘Yüksek İstişare Konseyi’ kurulacağını belirten Dalgakıran, Konsey ile sanayi tecrübesi, kamu birikimi ve yeni neslin aynı ortamda buluşturulacağını söyledi. Dalgakıran, “İSO, Türk sanayisinin ortak evi olacak. Sanayicimizin yıllar içinde oluşturduğu büyük bir bilgi ve tecrübe birikimi var. Bu birikimi yeni neslin dinamizmiyle ve kamunun tecrübesiyle aynı masada buluşturmak istiyoruz. Çünkü Türkiye’nin sanayide yeni bir sıçrama yapabilmesi ancak ortak akılla mümkün” dedi.

Birleştiren ve dinleyen bir İSO olacak



Açıkladıkları vizyonun yalnızca bir hedefler listesi olmadığının altını çizen Dalgakıran, yeni dönemde performansın ölçülebilir sonuçlarla değerlendirileceğini belirtti. Dalgakıran, “Her hedefin bir sorumlusu, bir takvimi ve ölçülebilir çıktısı olacak. Sonuçları üyelerimizle düzenli olarak paylaşacağız. Başarımızı ne kadar konuştuğumuzla değil, sanayicimiz için ne kadar sonuç ürettiğimizle ölçeceğiz.” dedi. Nasıl bir İSO hedeflediklerini de anlatan Dalgakıran; birleştiren, dinleyen, veriye dayalı karar alan, dünyayı takip eden, sanayicisinin yanında duran, kamuyla çözüm üreten, gençleri yeniden üretime çeken ve sanayi politikalarına yön veren bir Oda anlayışı ortaya koyduklarını ifade etti. Dalgakıran sözlerini şöyle tamamladı: “Bu hedefleri birlikte yazdık. İSO’nun gerçek gücü binasında ya da makamlarında değil; sanayicisinin tecrübesinde, üretme iradesinde ve ortak aklındadır. Yeni dönemde bu gücü yeniden harekete geçirmek istiyoruz. Birleştiren, dinleyen, dünyayı takip eden, veriye dayalı karar alan, sanayicisinin yanında duran ve çözüm üreten bir İSO için yola çıkıyoruz. En büyük gücümüz sanayicimizin tecrübesi, ortak aklı ve birlikteliği olacaktır.”

İSO başkan adayı Adnan Dalgakıran, İSO’nun mevcut başkanı Erdal Bahçuvan’ın dün akşamki “İSO’yu, kurumla aynı çizgi ve anlayışa sahip arkadaşlara emanet etmek ve geleceğe taşımak bizim için başka bir sorumluluk” ifadesine şu cevabı verdi:

“İSO’nun çizgisi nedir? Biz yönetime geldiğimizde bu çizgiyi hep birlikte oluşturacağız. Tüm paydaşlarla yapacağız. Önceki yönetimin aynısını yapmak için gelmiyoruz.”