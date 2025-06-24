Altında düşüşler ‘alım’ fırsatı mı sunuyor? Uzmanlar yanıtladı

Altının yönünde jeopolitik gelişmelere ek olarak ABD Merkez Bankası FED’in faiz indirimlerine ilişkin zamanlama ve tarifelere ilişkin haber akışları da kritik önemde. Bu noktada yatırımcıların altındaki kısa vadeli geri çekilmeleri ‘uzun vadeli trend’ lehine değerlendirmeleri gerektiği üzerinde duruluyor. Gram altın özelinde ise dolar/TL’nin belirleyici olduğu ve gram altında yönün ons altına kıyasla daha net biçimde yukarı olduğu analizi de yapılıyor.

2025 yılının ilk yarısında piyasaların ana gündemini, başta ABD'nin tarife politikaları olmak üzere, Rusya-Ukrayna, İsrail-Gazze ve İran ekseninde artan jeopolitik riskler oluşturdu. Bu ortamda, ABD tahvil piyasasında güvenilirliğin sorgulanmasıyla birlikte altın, güvenli liman özelliğini ön plana çıkardı ve ons altın 3.500 dolar seviyesindeki tarihi zirvesine ulaştı. Merkez bankalarının devam eden alımları ve ETF girişleri de bu yükselişi destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı. Yerel yatırımcının güvenli limanı gram altın ise hem iç hem de dış gelişmelere bağlı olarak rekorunu 4.370 TL olarak revize etti.

ATEŞKES FİYATLANIYOR

Son dönemde ise İsrail-İran savaşıyla artan, ABD’nin İran’a ve İran’ın Katar’daki ABD üslerine yönelik saldırılarıyla derinleşen jeopolitik riskler ve bu konuda baş döndüren haber trafiği, piyasaların takip ettiği gündem maddeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

İran'ın karşı operasyonlarının ilave bir risk olarak değerlendirilmemesi ve ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ve İsrail’in karşılıklı olarak barış talep ettiklerini ve hava saldırılarının sonlandıracaklarını ifade etmesi, Ortadoğu'daki tansiyonu düşürürken bugün piyasalardaki risk iştahını destekliyor.

Ateşkesi fiyatlayan piyasalarda kâr satışlarının etkili olmayı sürdürdüğü ons altın da bugün en düşük 3.316 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ons altındaki gerilemeye paralel düşüşe geçen gram altın ise 4.224 TL seviyelerini test etti. Şu anda da ons altın 3.325 dolar, gram altın ise 4.240 TL seviyeleri üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor.

İran ve İsrail arasındaki ateşkesin fiyatlamalara olan pozitif etkisinin devamının beklenebileceği kaydedilirken yoğun haber akışının, dalgalı seyrin devamına yol açabileceğinin göz önünde bulundurulmaması gerektiği uyarısı da yapılıyor.

3.250 DOLAR DESTEĞİ KRİTİK

Jeopolitik risklerin piyasalardaki güvenli liman talebinde önemli bir artış yaratmadığına dikkat çeken Tacirler Yatırım analistleri; teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons altında yakın vade için 3.250-3.500 dolar bandını öne çıkarmaya devam ediyor. Tacirler Yatırım analistlerine göre; indikatörler olası geri çekilmelerde 3.250 dolar desteğini işaret ederek düşüşlerin bu seviye altında kalcı bir trende dönüşmesinin zor olduğunu gösteriyor. Kısa vadede ons altında 3.350 dolar, 3.330 dolar ve 3.285 dolar seviyeleri destek, 3.385 dolar, 3.415 dolar ve 3.450 dolar ise direnç olarak öne çıkarılıyor.

EYLÜL AYI SONU BEKLENTİLERİ

Altın tarafında son durum böyleyken bundan sonraki süreçte altın fiyatlamalarının yönü de merak ediliyor. Biz de uzmanlara, eylül ayının sonunda gram altın ile ons altının hangi bantta yer alabileceğini sorduk. Beklentiler; eylül ayının sonunda ons altının 3.400-3.600 dolar, gram altının 4.400-4.600 TL bandında hareket edebileceği yönünde.

‘Gram altında içsel olarak kur etkisi belirleyici olacak’

Altuğ Dayıoğlu/RePie Portföy Genel Müdürü:

“Jeopolitik tansiyonun ve global belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda altın, yatırımcısı için güvenli liman olmaya devam ediyor. Ancak ABD Merkez Bankası FED’in faiz indirimi sürecine ilişkin net bir takvim oluşmadan ons altında güçlü bir sıçrama zor. Gram altında ise içsel olarak kur etkisi belirleyici olacak. Baz senaryomuz; kurda sınırlı artış ve ons altında yatay/ılımlı bir yukarı eğilim yönünde. Eylül ayının sonunda ons altının 3.400-3.600 dolar, gram altının 4.400-4.600 TL bandında olacağını öngörüyoruz.”

‘Kısa vadeli geri çekilmeler, uzun vadeli trend lehine değerlendirilmeli’

Alper Nergiz/GCM Yatırım Genel Müdürü:

HANGİ DÖRT BAŞLIKTAKİP EDİLMELİ? Yılın ikinci yarısında altın fiyatlarının seyrini doğrudan etkileyecek dört temel başlık öne çıkıyor. Bu başlıkları; ‘jeopolitik risklerin şiddeti ve yayılma kapasitesi’, ‘ABD’nin Çin’e yönelik ticaret politikalarındaki ılımlı tempoyu sürdürüp sürdürmeyeceği’, ‘ABD Başkanı Trump yönetiminin diğer ülkelere uygulayacağı tarifelerin kapsamı’ ve ‘ABD Merkez Bankası FED’in faiz indirimi ilişkin tavrı’ olarak sıralayabiliriz.

YENİ ZİRVELER TEST EDİLİR Mİ? Bu çerçevede, yaz aylarında jeopolitik tansiyonun görece normalleştiği bir senaryoda, ons altında 3.200-3.400 dolar bandında dengelenme izlenebilir. Ancak olası jeopolitik şoklar ya da ticaret savaşı fiyatlamalarının yeniden gündeme gelmesi hâlinde, 3.500 dolar üzeri yeni zirvelerin test edilmesi olasılığını göz ardı etmiyoruz. Gram altın cephesinde ise ons altın performansına bağlı olarak 4.100-4.400 TL bandında bir hareket beklenebilir. Risklerin derinleşmesi durumunda ise 4.370 TL üzeri yeni rekor seviyeler gündeme gelebilir.

TEKNİK GÖRÜNÜM NEYE İŞARET EDİYOR? Genel görünüm itibarıyla; ons altında 3.060 dolar, gram altında ise 3.700 TL olan 8 aylık hareketli ortalamalar, uzun vadeli yükseliş beklentisini teknik olarak destekliyor. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli geri çekilmeleri uzun vadeli trend lehine değerlendirmeleri gerektiğine inanıyoruz. Eylül ayının sonunda ons altın 3.400-3.600 dolar, gram altın 4.400-4.600 TL bandında hareket edebilir.”

‘Gram altında yön, ons altına kıyasla yukarı görünüyor’

İbrahim Çetin/ALB Yatırım Genel Müdürü:

ONS ALTINDA ÖNEMLİ EŞİK HANGİ SEVİYEDE? Eylül sonuna kadar ons altının 3.200–3.400 dolar bandında dalgalanması beklenebilir. Medyan tahminler de genellikle bu seviyelere işaret ediyor. ABD Merkez Bankası FED’in faiz indirimlerine ilişkin zamanlamaya dair belirsizlik sürerken piyasa halen temkinli bir fiyatlama yapıyor. Ancak jeopolitik riskler özellikle Ortadoğu’daki gerilimler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin-Tayvan eksenindeki olası gelişmeler ons altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketleri sınırlayan önemli faktörler olmaya devam ediyor. 3.400 dolar seviyeleri kıymetli maden için önemli bir eşik olarak yorumlanabilir.

DOLAR/TL, GRAM ALTINI NASIL ETKİLER? Dolar/TL’nin 40,00–42,00 bandına yerleşmesiyle birlikte kur etkisi, gram altının yukarı yönlü seyrini destekleyecektir. Bu görünüm altında gram altının eylül sonunda 4.400-4.600 TL bandında dengelenmesini muhtemel görüyoruz. Dolar/TL 42,00 seviyesinin üzerine geçer ve ons altın 3.400 dolar civarında kalırsa, gram altın 4.600 TL’yi aşabilir. Tersi durumda, ons altın 3.200 doların altına kayar ve dolar/TL 40,00 civarına gerilerse, gram altın 4.200 TL seviyelerine doğru bir düzeltme yaşayabilir. Kurun belirleyici olduğu bu dönemde gram altında yön, ons altına kıyasla daha net biçimde yukarı görünüyor.

“Gram altında gerilemelerin ‘alım’ fırsatı sunmasını bekliyoruz”

Seda Yalçınkaya Özer/İntegral Yatırım Araştırma Müdürü:

“Ons altında ana yön, 3.300 dolar seviyesi üzerinde kaldıkça yukarı. Hem ABD Başkanı Trump'ın vergi politikalarının hem de jeopolitik risklerin ons altındaki ana yukarı yönlü harekete destek verdiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte dolardaki güven eksikliği ise dolar endeksindeki (DXY) gerilemeyi tetikliyor ve bu da ons altındaki yükselişi destekliyor. 3.300 dolar seviyesinde olan ons altın desteği kırılmadıkça gram altında gerilemelerin ‘alım’ fırsatı sunmasını bekliyoruz. Eylül ayının sonunda ons altını 3.200-3.400 dolar, gram altını 4.400-4.600 TL aralığında görebiliriz.”