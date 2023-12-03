AZKarbon Yeşil Dönüşüm Merkezi’ni hayata geçireceğiz

AZKarbon çevre dostu ürünleri tercih eden tüketicileri ve bu alanda ürün ve hizmet sunan tedarikçileri tek çati altında buluşturan pazaryeri olarak konumlanıyor. AZKarbon Yeşil Dönüşüm Merkezi'ni hayata geçirecek şirket, birkaç yıl içinde yurtdışına da açılacak.

12-25 Kasım tarihli sayıdan

Dünyayı atalarımızdan miras almadık,çocuklarımızdan ödünç aldık' felsefesiyle ve daha temiz ve yeşil bir dünyanın gelişen teknolojilerle ve sürdürülebilirlik odağıyla mümkün olduğu düşüncesiyle yola çıkan AZKarbon; tasarruflu, çevre dostu ve yenilikçi çözümler sunarak toplumsal bilinci artırmayı amaçlıyor.

İnci Holding kuruluşu olarak 2022'de hayata geçirilen şirket; bir pazaryerinden fazlası olarak daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için insanların yaşam alanlarına dokunacak, tercihlerini ve alışkanlıklarını değiştirmeleri için ilham verecek inovatif ve güvenilir bir kaynak olmayı hedefliyor.

"BULUŞMA NOKTASIYIZ"

AZKarbon, enerji verimliliği ve çevreci yaklaşımı önemseyen bireysel ve kurumsal müşterileri alanında uzman tedarikçilerle buluşturuyor.

Enerji üretiminden elektroniğe, enerji verimliliğinden mobiliteye kadar geniş ürün yelpazesine sahip olan şirket, ürünlerin gerçekten enerji verimli olup olmadığını araştırarak enerji tasarrufu sağlayacak yeşil ürünleri müşterilerine sunuyor.

AZKarbon'da müşterilerin aradıkları ürünlere daha çabuk, tedarikçilerin ise diğer pazar yerlerine göre daha görünür olup doğru müşteriye daha hızlı ulaşabildiğine dikkat çeken AZKarbon Şirket Direktörü Orçun Ersayın; AZKarbon'un tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle tedarikçilerin işlerini büyütmesine de katkı sağladığına işaret ediyor.

Çevre dostu yeşil ürünlerle geleceğini bugünden düşünenler için bir buluşma noktası olduklarını söyleyen Ersayın; karbon ayak izi hesaplama, güneş paneli ve ısı pompası kurulumu için ön fizibilite gibi ücretsiz hizmetleriyle ve ilgi çekici blog içerikleriyle müşterilerinin bilinçli tercihler yapmasına yardımcı olduklarının da altını çiziyor.

Öncelikle hedeflediği ürün ve hizmet kategorilerinde derinleşmeyi, ardından portföyünü yeni ürün ve hizmet gruplarını da dahil ederek genişletmeyi planlayan AZKarbon, bu yıl sonunda AZKarbon Yeşil Dönüşüm Merkezi'ni hayata geçirecek.

Bu merkezle sürdürülebilirliğin yaşam biçimi haline dönüştürülebilmesine öncülük etmeyi ve iş ortaklarının sürdürülebilir büyümeye ulaşmalarını sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Orçun Ersayın; şu bilgileri veriyor: "AZKarbon Yeşil Dönüşüm Merkezi içinde sürdürülebilirlikten karbon ayak izine, karbon vergisinden yeşil tahvile, sürdürülebilir finansmandan evde kompost yapmaya kadar bireysel ve kurumsal bazda öğrenilecek bilgilerin yanı sıra iş ortaklarımızın işlerini geliştirmelerine yönelik içerikler de yer alacak.

Yeşil dönüşüm, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir geleceğe doğru atılan önemli bir adım. Bunun bilinciyle merkezimizi güncel içeriklerle canlı tutup geliştirmeyi ve büyütmeyi hedefliyoruz."

“SOSYAL SORUMLULUK VE İŞ BİRLİĞİ PROJELERİ YÜRÜTECEĞİZ”

“AZKarbon ile farkındalığı yüksek tüketiciler, çevre dostu ürün ve hizmetleri satın alarak daha yeşil, yaşanabilir ve temiz bir gelecek oluşturmaya katkı sağlamış oluyor. Çeşitli dernekler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve sektör lideri kurumlar ile sosyal sorumluluk ve iş birliği projeleri de yürütmeye hazırlanıyoruz.

Böylece tüketicilerin sadece kullandıkları ürünlerle değil, AZKarbon’un iş birlikleri ve sponsorluklarıyla da çevreye katkı sağlamalarını hedefliyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yurtdışına da açılmayı planlıyoruz. Bunları yaparken ana hedefimiz; platformumuzu en yeni teknolojilerle zenginleştirerek son tüketicilerimize ve

tedarikçilerimize en iyi deneyimi yaşatmak olacak.”