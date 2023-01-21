"Beş yılda global ölçekte söz sahibi olacağız"

Tradesoft, Zenia ve ATP Digital markalarıyla hizmet sunan ATP; dokuz ayda 331,5 milyon TL ciroya ulaştı.

08 - 21 Ocak 2023 tarihli sayıdan

Gelirlerin yüzde 60,5'inin yabancı para birimlerinden meydana geldiğini aktaran ATP CEO'su Ümit Cinali; "Beş yılda sahasında global ölçekte söz sahibi bir şirket olmayı hedefliyoruz" diyor.

2021 Haziran’da halka arz olan ATP, Ata Yatırım için 25 yıl önce aracı kurum süreçlerinin uçtan uca yönetimi adına geliştirilen bir yazılım platformunun oluşturulması sırasında kuruldu.

Sermaye piyasasına yönelik çözümlerine ek olarak yazılım ve hizmet portföyünü genişleten ATP; yaşamsal kritik altyapı hizmetlerini, hızlı restoran çözümlerini, dijital dönüşüm danışmanlık ve yazılımlarını da bünyesine kattı.

Ata Holding’in ana hissedarı olduğu ATP; günümüzde Tradesoft, ATP Digital ve Zenia markalarıyla yurtiçinde ve yurtdışında yüzlerce şirkete hizmet veriyor.

YATIRIMLAR İVME KAZANACAK

ATP’nin sermaye artışı yoluyla yapılan halka arzında, büyüklük 180 milyon TL, halka açıklık oranı yüzde 20 oldu. Hisse, 4 Haziran 2021’de borsada işlem görmeye başladı.

ATP CEO’su Ümit Cinali; halka arz gelirinin AR-GE yatırımlarının ölçeğinin artırılması, Zenia’nın global açılımı, Tradesoft projelerini hızlandırma faaliyetleri ve global açılımı destekleyen yapının ölçeklendirilmesi için kullanıldığı bilgisini veriyor.

“Tradesoft China IT LTD şirketinin yüzde 51’inin alımından kaynaklanan 7,7 milyon TL borcun ödemesi ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi de fon kullanım planlarımızın parçasıydı” diyen Cinali; 2022 üçüncü çeyrek itibarıyla

yatırım fonlarının yüzde 30’unu kullandıklarını, 2023’te yatırımların ivme kazanacağını da belirtiyor.

“REEL OLARAK BÜYÜYORUZ”

2021’i yüzde 17,9 büyüyerek 249,5 milyon TL ciroyla kapatan ATP’nin net kârı, yüzde 145,6 artarak 67,3 milyon TL oldu. 2022 dokuz ayda ise ciro yüzde 112 artışla 331,5 milyon TL’ye, net kâr yüzde 87 artarak 85,3 milyon TL’ye yükseldi.

Yüksek enflasyon ortamında reel büyümeye odaklandıklarına işaret eden Ümit Cinali; büyüme odaklı bir şirket olarak kârlı büyüme trendini sürdürmeyi hedeflediklerinin altını çiziyor.

YURTDIŞI GELİRLER ARTACAK

2020’de şirket kurulum ve alımları ile EMEA Bölgesi’nde ve Çin’de altyapısını oluşturan ATP’nin yurtdışı gelirleri, Zenia Limited ve Tradesoft Çin şirketleri üzerinden oluşuyor.

Ümit Cinali; 2022 dokuz ayda yazılım hizmetlerinden oluşan ihracatın, toplam gelirlerin yüzde 31,4’ünü oluşturduğunu söylüyor.

Türkiye’de yabancı para (YP) birimleri üzerinden yapılan satışlar eklendiğinde gelirlerin yüzde 60,5’inin YP birimlerinden meydana geldiğini aktaran Cinali, “Yurtdışı gelirlerimizin artacağını öngörüyoruz.

Beş yılda sahasında global ölçekte söz sahibi, şirketlerin dönüşümlerine liderliği ile tanınan bir şirket olmayı hedefliyoruz” diyor.



“AR-GE’NİN CİRODAKI PAYI YÜZDE 9-12 BANDINDA”

“AR-GE çalışmalarımızın çoğunluğunu İTÜ Teknokent’te ve Atakule AR-GE Merkezi’nde gerçekleştiriyoruz. Yurtdışında da iş ortaklarıyla AR-GE çalışmaları yürütüyoruz.

Çoklu kanallarla bağlantılar, e-ticaret, süreç otomasyonu, ödeme sistemleri, blockchain, finansal enstrümanlar, mobil uygulamalar, büyük veri analitiği, yapay zekâ, makine öğrenimi, IoT ve benzeri konular AR-GE çalışmalarımızın kapsamında yer alıyor.

Son üç yılda AR-GE’nin ciro içindeki payı yüzde 9-12 arasında gerçekleşti. Sağlıklı bir seviyede olan AR-GE yatırımlarımızın bu oranını korumayı hedefliyoruz.”