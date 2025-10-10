“Beş yılda sekiz hastane açacağız”

Sağlık sektöründe çeyrek asrı geride bırakan Memorial Sağlık Grubu, yeni yatırımlarla hastane zincirini büyütüyor. 150 milyon dolarlık yatırımla Memorial Göztepe Hastanesi’ni devreye alan grup, önümüzdeki beş yılda sekiz hastane daha açarak yurt içinde 20 hastaneli bir zincire ulaşmayı planlıyor.

İki yıl önce yeni bir hikaye başlatmak üzere Memorial Sağlık Grubu’na CEO’luk koltuğuna oturan Bora Uludüz, dijitalleşme adımlarının ardından Göztepe Hastanesi ile kapasiteyi daha da artıracaklarını söylüyor. 300 yataklı Memorial Göztepe Hastanesi’nin ardından yeni adresin Esenyurt olacağını kaydeden Bora Uludüz, 19 milyar TL cirolu grubun 2030 yılına kadar dolar bazlı iki kat büyümesini öngördüklerini söylüyor.

