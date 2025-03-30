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Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket

Yüksek faiz, düşük talep ve enflasyonist baskılar son çeyrekte gelirleri ve kârlılıkları olumsuz etkilerken bu dönemde bilançosuyla öne çıkan şirketleri araştırdık.

30 Mart 2025 | 12:37
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket

Ekonomik konjonktürün destekleyici bir yapıya evrilmesinin bu yılın bilançoları için kritik önem taşıdığı kaydediliyor.

Ekonomist’in 30 Mart-12 Nisan 2025 tarihli sayısından

Borsa İstanbul’da (BİST), hesap dönemi takvim yılıyla uyumlu şirketler için ocak ayı sonu itibarıyla başlayan 2024 son çeyrek bilanço dönemi; solo finansallar için 3 Mart’ta, konsolide finansallar için 11 Mart’ta tamamlandı. 2024’ün tüm çeyrek dönemlerinde olduğu gibi son çeyrekte de yüksek faiz ortamı, alım gücünde dalgalanmalar, değerli TL ile bankalar ve diğer finansal şirketler ile fonksiyonel para birimi döviz olan şirketler dışındaki tüm şirketler için uygulanan enflasyon muhasebesi, finansal sonuçlar üzerinde etkili olan ana unsurlar olarak sıralanıyor.

14 ŞİRKET ÜÇ RASYODA DA VAR

Biz de hem ekonomik konjonktürün hem de enflasyon muhasebesinin 2024 son çeyrek finansalları üzerindeki etkilerini, BİST-TÜM Endeksi’nde 11 Mart itibarıyla bilançosunu açıklamış şirketler üzerinden bir tablo hazırlayarak inceledik. Finans şirketlerini, holdingleri, yatırım ortaklıklarını ve GYO’ları dâhil etmediğimiz bu tabloya 2024 son çeyrekte satış gelirleri 500 milyon TL’nin altındaki şirketleri de almadık. Kârlılık tarafındaki kriterimiz ise şirketlerin 2024 son çeyrekte net zarar yazmaması, FVAÖK’ünü ve net kârını 2023 son çeyreğe göre artırabilmesi oldu.

Şirketleri bu üç kriterde yıllık değişimlerine göre sıraladığımızda toplamda 25 şirkete ulaştık, her üç rasyoda da yer almayı başaran şirket sayısı ise 14 oldu. Haberin ayrıntıları Ekonomist'in yeni sayısında.

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Bugün 8 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 8 şirket
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 17 şirket
Tüpraş temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını duyurdu
SPK'dan yeni bülten: 1 şirkete bedelsiz onayı
GERİ
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