Bir şirket daha borsaya geliyor: Mega Metal neden halka arz kararı aldı?

2022’yi 8,8 milyar TL satış geliri ve 82 milyon TL net kârla kapatan, küresel ölçekte yüksek katma değerli ince bakır tel üreticisi Mega Metal, halka açılıyor. Halka arzın liderliğini yürüten A1 Capital Yatırım tarafından, Mega Metal’in halka arzı için 7-8 Aralık’ta talep toplanacak. Şirketin hisse fiyatı 28,30 TL olarak açıklanırken halka arz büyüklüğünün 1 milyar 725 milyon TL olması bekleniyor. Halka arz edilecek hisselerin yüzde 75’inin bireysel yatırımcı, yüzde 24’ünün yurtiçi kurumsal yatırımcı, yüzde 1’inin ise şirket çalışanlarına ayrıldığı bilgisi veriliyor.

Ceren Oral Balaban / coral@ekonomist.com.tr

İnce bakır tel üretimiyle ülkemizin önemli ihracat kuruluşlarından Mega Metal, Borsa İstanbul’un yeni üyesi olmaya hazırlanıyor. 2005 yılında üretime başlayan ve Kayseri’deki fabrikasında elektrik, elektronik, haberleşme, enerji üretimi ve dağıtımı, elektroteknik, yenilenebilir enerji, ev aletleri, savunma ve otomotiv endüstrisinde kullanılan yüksek teknolojili ince bakır tel üretimi gerçekleştiren ve 700 kişiye istihdam sağlayan Mega Metal’in halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kabul edildi.

Halka arzın liderliğini yürüten A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Mega Metal’in halka arzı için 7-8 Aralık’ta talep toplanacak. Halka arz büyüklüğünün 1 milyar 725 milyon TL olması bekleniyor. Şirketin hisse fiyatı 28,30 TL olarak açıklanırken halka arz edilecek hisselerin yüzde 75’inin bireysel yatırımcıya, yüzde 24’ünün yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 1’inin ise şirket çalışanlarına ayrıldığı bilgisi veriliyor.

2023 CİRO ÖNGÖRÜSÜ, 11-11,5 MİLYAR TL

Kurulduğu günden bu yana İSO 500’e giren Mega Metal; 2022 yılında açıklanan listede de 115’inci sırada yer aldı. 2021 yılında yaklaşık 4 milyar TL olan satış gelirini 2022 yılında 8,8 milyar TL’ye çıkaran şirket; 2022’yi 82 milyon TL net kârla tamamlarken 2023’ün dokuz ayında ise 220 milyon TL net kâra ulaştı. 2023 yılını 11-11,5 milyar TL bandında bir ciroyla kapatmayı hedefleyen şirket; ihracatta da önemli bir oyuncu konumunda bulunuyor.

İhracatın cirodaki payının yüzde 50-55 bandında olduğunu söyleyen Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, piyasa ve pazar şartlarına göre bu oranda az da olsa değişimler yaşanabildiğini belirtiyor. “Örneğin, navlun pazarında 2023’ün son çeyreğinde biraz yavaşlama görüldü. Ama iş yapımız ve müşteri çeşitliliğimiz sayesinde yurtdışı piyasada yavaşlama olduğunda bunu iç piyasayla tolere ederek dengeleyebiliyoruz” diyen Turgut; ayrıca iç piyasadaki müşterilerinin çoğunun ihracatçı olmasıyla ihracatın cirodaki payının dolayı olarak yüzde 80’leri bulduğuna da değiniyor. Ana ihracat pazarlarının Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ABD olduğu bilgisini veren Cüneyt Ali Turgut; ihracat pazarlarını çeşitlendireceklerini, rotada öncelikli olarak Afrika ülkelerinin, Kuzey Amerika’nın, Kanada’nın ve Meksika’nın bulunduğunu da ifade ediyor.

KUZEY AMERİKA’DA ÜRETİM TESİSİ KURABİLİR

Mega Metal’in müşteri portföyünde hem iç pazarda hem de yurtdışında güçlü markalar bulunuyor. Yurtiçinde oldukça güçlü bir üretici olduklarına, gelişen teknolojilerde Mega Metal’ın bir dokunuşunun mutlaka olduğuna dikkat çeken Cüneyt Ali Turgut; “Saç telinin standart çapı 0.10 mm. Biz 0.05 mm kalığında bakır tel üretiyoruz. Küresel net sıfır emisyon hedefine ulaşma noktasında da yenilenebilir enerji, teknoloji, elektrikli araç ve batarya üreticilerinin en önemli tedarikçilerinden olacağız” diyor. Bu arada şirketin Kuzey Amerika’da bir üretim tesisi kurma planı da var.

“BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ’NE DÂHİL OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Peki, Mega Metal’in halka arz kararının arkasında yatan temel unsurlar neler? Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, halka arzın Mega Metal’in küresel ölçekteki yatırımlarını hızlandırarak başta Avrupa ve Amerika kıtaları olmak üzere global rekabet gücünü artıracağını belirtiyor. “Ürünlerimiz elinizde tuttuğunuz cep telefonundan kullandığınız otomobillere, hastanelerdeki cihazlardan uzayı keşfe çıkan uydulara kadar birçok yerde kullanılıyor. Bu nedenle biz olmasaydık, bu cihazların hiçbirini kullanamazdık” diyen, sektörde büyümek için yatırım yapmanın, yeni kapasite yaratmanın ve portföye yeni ürünler eklemenin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Cüneyt Ali Turgut, şöyle devam ediyor:

“En önemli hedefimiz, kurumsallaşmak. Sürdürülebilir büyüme için kurumsallaşmak çok önemli. İlk olarak SPK’nın getirdiği bazı kurallar var, bunlara uyum sağlamak şirketler açısından sağlıklı bir yönetim yaratıyor. Komiteler kurulması, yönetim kurulunun yeniden oluşturulması gerekiyor. Denetlenebilir ve şeffaf olmak yatırımcının size daha çok güven duyması anlamına geliyor. Halka arzdan kısa bir süre sonra da Borsa İstanbul’da Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dâhil olmayı hedefliyoruz.”

ŞİRKET SATIN ALMA PLANI VAR

Mega Metal’in halka arzdan elde edilecek geliri nasıl ve hangi amaçlarla kullanacağı da önemli bir diğer nokta. Bugüne kadar yatırımlarını öz kaynaklarla ve güçlü finans yönetim politikalarıyla gerçekleştirdiklerinin altını çizen Cüneyt Ali Turgut; halka arzların da çok önemli bir finansman kaynağı olduğunu ve bu enstrümanı da kullanmak istediklerini kaydediyor. Turgut; halka arz gelirinin kullanımına ilişkin planlarını şöyle anlatıyor:

“Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin yüzde 50’siyle organik ve inorganik büyüme hedefliyoruz. Bu kapsamda hem yurtiçinde hem yurtdışında şirket satın alma planlarımız var. Yüzde 30’unu işletme sermayemize, yüzde 10’unu ise yenilenebilir enerji yatırımlarımıza ayırmayı hedefliyoruz. Gelirin sadece yüzde 10’unu finansal borçlarımızı kapatmak için kullanacağız.

Hammadde maliyetlerinin ciroya oranında düşüş sürüyor

2021 yılında Mega Metal’in hammadde maliyetlerinin ciroya oranı yüzde 87,9 olarak gerçekleşti. Şirket, son dönemde yaptığı önemli yatırımların ve yüksek teknolojili ekipmanların katkısıyla 2022 yılında bu oranı yüksek enflasyona ve artan maliyetlere rağmen yüzde 80,4’e, 2023’ün dokuz aylık döneminde ise yüzde 75’lere kadar düşürmeyi başardı.

“Teknoloji ve yeşil dönüşümüne liderlik edeceğiz”

“Küresel ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar pandemi dönemini de içine alana son beş yılda çok hızlı bir şekilde arttı. Özellikle güneş enerji yatırımları ve rüzgar santralleri gelecek yıllarda yatırımların hızla artacağı alanlar olarak dikkat çekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın açıklamasına göre, güneş enerjisi santrallerinin kapasitesi önümüzdeki beş yıl içinde iki katına çıkabilir. Copper Alliance tarafından 2022’de yayınlanan verilere göre de fosil yakıtla çalışan bir otomobile göre elektrikli bir otomobil dört kat daha fazla bakıra ihtiyaç duyuyor. Yenilenebilir enerji sistemlerinin, geleneksel enerji sistemlerine göre ihtiyaç duyduğu bakır ise 12 kat daha fazla. Bu ihtiyacın çok büyük bir kısmını ise nitelikli bakır tel oluşturuyor. Üretim tarafı kadar depolama tarafı da hızlı bir gelişim içinde. Enerjideki bu dönüşüm elbette Mega Metal’in pazarının gelişmesi için çok büyük potansiyel yaratıyor.”