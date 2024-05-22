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Ceren Oral
Ceren Oral




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BİST’te yüksek ihracat oranı ile döviz kazanan şirketler nasıl bir getiri potansiyeli sunuyor?

İş Yatırım; BİST’te yüksek ihracat oranı ile döviz kazanan şirketlerin getiri potansiyeline ilişkin önemli bir tablo hazırladı. Buna göre listede 9 şirket yer alıyor.

22 Mayıs 2024
BİST’te yüksek ihracat oranı ile döviz kazanan şirketler nasıl bir getiri potansiyeli sunuyor?

2023 yıl sonu bilançolarına ek olarak 2024 ilk çeyrek bilançoları da gelmeye devam ederken Borsa İstanbul’da yükseliş ivmesi de artmış durumda. Son birkaç yılın zirvesine ulaşan BİST-100 Endeks, 11.000 sınırında yer alıyor. 

Hisse seçimlerinde öne çıkan rasyolar da bu dönemde yatırımcılar açısından kritik önem sahip. Bu noktada İş Yatırım; yüksek ihracat oranı ile döviz kazanan şirketlere ilişkin önemli bir tablo hazırladı ve 20 Mayıs itibarıyla BİST’te yüksek ihracat oranı ile döviz kazanan şirketlerin getiri potansiyeline ilişkin bir liste yayınladı.

İş Yatırım’ın hesaplamasına göre bu listede; Türk Hava Yolları (THY), Alarko Holding, Vestel Beyaz Eşya, Enka İnşaat, Arçelik, T. Şişecam, Pegasus, Petkim ve Tekfen Holding yer alıyor.

TABLO NASIL HAZIRLANDI?

İş Yatırım; bu sıralamayı, söz konusu şirketlerin satış gelirleri içerisindeki ihracat oranına (%) göre yaptı. Buna göre; listedeki şirketler arasında en yüksek ihracat oranı yüzde 89,87 ile THY’de yer alırken, onu yüzde 71,48 ile Alarko Holding, yüzde 70,59 ile Vestel Beyaz Eşya ve yüzde 69,75 ile Enka İnşaat yer alıyor.

Hisselerdeki getiri potansiyeli ise hisselerin 17 Mayıs’taki kapanış fiyatlarına göre hesaplandı. Bu hesaplamanın İş Yatırım’ın bu hisselere ilişkin belirlediği hedef fiyatlara göre belirlendiği notunu da düşelim.

İş Yatırım’ın hesaplamasına göre; BİST’te yüksek ihracat oranı ile döviz kazanan şirketlerin getiri potansiyelinde yüzde 56,52 ile Alarko Holding ön plana çıkıyor. Onu yüzde 37,38’lik getiri potansiyeli tahminiyle T. Şişecam takip ediyor.

Söz konusu liste şöyle:

 

 

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Ceren Oral
Ceren Oral




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