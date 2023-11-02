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Ceren Oral




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BİST'te yurtdışı benzerlerine göre ucuz şirketler hangileri?

Borsa yatırımcıları için hisse seçimi yaparken belli rasyolar ve kriterler oldukça önem arz ediyor ve yatırım kararlarında yol gösterici oluyor. Bu kapsamda İş Yatırım, 31 Ekim piyasa kapanışı itibarıyla BİST’te yurtdışı benzerlerine göre ucuz kalan şirketleri sıraladı. Bu kriterler, söz konusu hisselerde yükseliş potansiyelinin olduğunu ortaya koyuyor.

02 Kasım 2023
BİST'te yurtdışı benzerlerine göre ucuz şirketler hangileri?

İş Yatırım’ın hesaplamasına göre; BİST’te yurtdışı benzerlerine göre ucuz şirketler; Türkiye Sigorta, Yataş, TAV Havalimanları, Tofaş Oto, Turkcell, Mavi Giyim, Türk Hava Yolları (THY), Tekfen Holding ve Vestel Elektronik.

Kurum sıralamayı yaparken hisselerin kapanış (TL) fiyatını 31 Ekim piyasa kapanışına göre aldı. Bu tarih itibarıyla hisselerin sunduğu getiri potansiyeli (%) ise İş Yatırım’ın bu hisseler için belirlediği hedef fiyatlara göre hesaplandı.

İş Yatırım’ın 9 hisse için hedef fiyat ve önerileri:
*Türkiye Sigorta          - 70 TL          / AL
*Yataş                          - 54,45 TL     / AL
*TAV Havalimanları     - 208,40 TL   / AL
*Tofaş Oto                  - 436,20 TL   / AL
*Turkcell                     - 84,27 TL     / AL
*Mavi Giyim               - 167,18 TL   / AL
*Türk Hava Yolları       - 376,70 TL  / AL
*Tekfen Holding         - 70,63 TL     / AL
*Vestel Elektronik       - 105,26 TL   / AL


Son sütun; hisselerin 2023’teki Fiyat/Kazanç (FK) değerinin, yurtdışı benzerlerine göre iskontolu yani ucuz mu, yoksa primli yani pahalı mı işlem gördüğünü olduğunu gösteriyor. Buradaki hisselerin tümü iskontolu yani ucuz işlem gördüğünden (-) değerle bu listede yer alıyor. 

Buna göre; söz konusu hisselerin listesi şöyle:


 

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Ceren Oral
Ceren Oral




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