Borsa yatırımcısına yükselişler karşısında 'sakin ve temkinli olun' uyarısı

6 Şubat günü meydana gelen saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve 13.24’te Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından tüm Türkiye yardıma koştu. 11 ili kapsayan deprem bölgesinde ağır kış koşulları altında zamana karşı arama kurtarma mücadelesi verilirken, can kaybı 11. günde 36 bine ulaştı. Bölgede yıkık veya ağır hasarlı 42 bin bina, 190 bin bağımsız bölüm bulunması maalesef kayıpların daha da artabileceğine işaret ediyor.

Bu süreç, piyasalar açısından da önemli gelişmelere sahne oldu. 6 Şubat haftasına deprem felaketiyle başlayan borsada, özellikle depremin yol açtığı kayıpların büyüklüğü ortaya çıktıkça satışlar gittikçe derinleşti. 6 Şubat’ta 4.930 seviyesinden kapanan BİST-100, 7 Şubat’ta 4.505’ten kapanırken düşüşle başladığı 8 Şubat’ta yüzde 5 ve yüzde 7 kayıpla iki kez devre kesti ve endeks 4.100’lere sert geri çekildi. Bunun sonucunda da Borsa İstanbul’da 14 Şubat akşamına kadar işlemler durduruldu.

YÜZDE 10’A YAKIN YÜKSELDİ

İşte bu bir haftalık aranın ardından BİST’te işlemler, 15 Şubat Çarşamba günü tekrar başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (KDDK) gelen tedbirlerin etkisiyle özellikle 7 Şubat Salı günü yaşanan sert satışların ardından piyasa, haftanın ilk işlem günü olan 15 Şubat’a sert yükselişle başladı. Öyle ki 15 Şubat’ta yüzde 10’a yakın bir yükseliş sergileyen borsa, kapanışını 4.950 seviyesinden yaptı. İşlem hacmi ise hisselerin büyük çoğunluğunun tavan olmasıyla 33,2 milyar TL ile düşük kaldı. BİST-100'deki tüm hisseler (İsdemir hariç-kapalı) yükseliş kaydetti.

BİST-100, 16 Şubat gününe ise yüzde 7,29 yükselişle 5.311 puandan başladı. Ancak oldukça inişli-çıkışlı bir görünüm sergileyen BİST-100’de öğlen saatlerinde 5.025 seviyesine kadar geri çekilmeler de yaşandı.

Yapı Kredi Yatırım analistleri; endeksin tepki hareketinde önümüzdeki döneme yönelik olarak güç kazanabilmesi için 5.000 direncinin aşılmasının önemine dikkat çekerken yukarıda 5.250 ve 5.400 seviyelerini hedefleyecek bir hareketin gündeme gelebileceğini kaydediyor. Yapı Kredi Yatırım; geri çekilmelerde ise 4.700’ün ara, 4.500’ün ise ana destek konumunu sürdüreceği analizi yapıyor.

Yaşanan olağanüstü duruma paralel olarak olağanüstü karar ve önlemlerle işlemlere başlayan borsada önümüzdeki süreçte yeni denge çabaları takip edilecek. Peki, önümüzdeki sürece ilişkin piyasa uzmanları neler öngörüyor ve yatırımcılara neler öneriyor?

“Tedbirlerin çok tartışılan algoritmik işlemlerin hızını kesmesi bekleniyor”

Kaan Kutsar/GCM Yatırım Analisti:

“Borsa İstanbul, beş iş günü kapalılık halinden sonra tekrar açıldı. SPK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul, BDDK ve Varlık Fonu’ndan yapılan açıklamaların piyasada talep arttırıcı ve arz kısıcı pek çok etkiye sahip olacağını düşünüyoruz. Diğer yandan Borsa İstanbul Başkanlığı, 55 şirkette uygulanan tedbir kurallarını kaldırıldı. İşlem limitlerini güncelledi. Bu tedbirlerin özellikle çok tartışılan algoritmik işlemlerin hızını kesmesi bekleniyor. Aynı zamanda endeks üzerinde ağırlığı olan pek çok şirket geri alım programı açıkladı veya önceden açıkladığı geri alım programlarını genişlettiğini duyurdu. MSCI Türkiye ETF Fonu’nun 14 Şubat’ta yüzde 8,30’luk yükseliş gösterdiğini de not edelim. Ayrıca MSCI Endeksi’nde Türkiye’nin ağırlığı da artırıldı. Tüm bu gelişmelerin borsada pozitif etkiye sahip olacağını kestirmek güç değil. Yatırımcıların açılışın ardından ilk dönemde sakin olmasını tavsiye ederiz.”

“Yüzde 10’luk bir yükselişi temel nedenlerle açıklayamıyoruz”

Serhat Gürleyen/İş Yatırım Araştırma Direktörü:

“Borsa İstanbul (BİST), zorunlu deprem molası sonrası rekor güçlü bir yükselişle açıldı. Bireysel emeklilik sisteminde (BES) kamu katkısında hisse senedi ağırlığının artırılması ve şirketlerin geri alım açıklamaları yükselişin arkasındaki temel gerekçe. Deprem nedeniyle Türkiye ekonomisinin fay hattında bir kırılma öngörmüyor, borsadaki satış dalgasının alışa dönmesini bekliyorduk. Ancak piyasalar kantarın topuzunu kaçırmış durumda. Deprem nedeniyle ağır kayıplar yaşayan bir ekonomide yüzde 10’luk bir yükselişi temel nedenlerle açıklayamıyoruz. Geçmiş veri, Borsa İstanbul’da yüzde 7’nin üzerinde yükseliş olduğunda kâr satışı gelme ihtimalinin arttığını söylüyor. Ancak dün satıcısız kapanan hisselerin fazlalığı, yükselişin devam edebileceğine ve endeksin 5.100 seviyesindeki direncini deneyeceğine işaret ediyor. Kamu alımı nedeniyle yükseliş devam ederse sonraki direnç seviyesi 5.400.”

