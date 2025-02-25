Borsayla ilgili öngörüler, yorumlar ne? Hangi kritik seviyeler takip edilmeli?

9.917 puanı gördüğü geçen haftayı yüzde 2,8’lik kayıpla 9.602 puandan noktalayan BİST-100, yüzde 3,96 değer kaybettiği 16 Aralık 2024’ten bu yana en sert haftalık kaybını yaşadı. BİST’te momentum kaybı bu hafta da devam ediyor. Dün güne yüzde 1 civarında tepki alışıyla başlasa da gücünü koruyamayan ve 9.575’ten kapanan BİST-100, bugün gün içinde 9.600’ü görse de burada tutunamadı ve 9.500 seviyelerine kadar geriledi. Borsada hacimlerde düşüşün ve alıcıların iştahının zayıf olduğu gözlemlenirken kısa vadeli periyotta BİST’te yüksek volatilitenin devam edebileceği öngörülüyor. Uzmanlara göre; bu tablonun değişmesi için BİST’e momentum kazandırabilecek bir katalistin ortaya çıkması ya da yatırımcıların gelinen seviyeleri cazip bularak hisse senetlerine yönelmesi gerekiyor.

Geçen hafta hem yurt içinde hem de yurt dışında hisse senetleri açısından oldukça zayıf geçti.

9.917 puanı gördüğü geçen haftayı yüzde 2,8 oranında kayıpla 9.602 puandan noktalayan BİST-100 Endeksi, yüzde 3,96 oranında değer kaybettiği 16 Aralık 2024’ten bu yana en sert haftalık kaybını yaşadı. Ayrıca gün içi hareketlerde 9.474 puana kadar gerileyen endeks, böylece son üç ayın en düşük seviyesini de görmüş oldu. Geçen hafta 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 9.580 puanın üzerinde kapanış yapılmasının ise oldukça negatif sinyaller veren haftada öne çıkan tek pozitif sayılabilecek unsur olduğu kaydediliyor. Haftalık bazda bakıldığında geçen hafta 100 hissenin 84’ünün değer kaybetmiş olması da dikkat çekiyor.

ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Murat Akyol, piyasalara yön verebilecek ölçekte kuvvetli bir gündem maddesi bulunmazken katalist eksikliğinin kendisini net şekilde hissettirdiğini söylüyor. “Geçen hafta yüksek kırılganlığa sınırlı sayıdaki makroekonomik verinin destekleyici bir tablo ortaya koyamaması da eklenince daralan yatırımcı güveni zaten kuvvetli bir performans göstermekte zorlanan riskli varlıklardan çıkışı tetikledi” diyen Akyol; bu zayıf performansın ardından yeni haftada endeksin kayıplarını telafi etmekte ne ölçüde başarılı olabileceğinin takip edileceğini belirtiyor.

BİST’TE MOMENTUM KAYBI DEVAM EDİYOR

Geçen haftaki bu zayıf görüntünün ardından piyasaların bu hafta da güç toplamakta zorlandığı görülüyor. Küresel risk iştahı hafif negatif seyrederken BİST’te de momentum kaybı devam ediyor. Bu çerçevede somut bir nedene dayanmayan geçen haftaki satış baskısının ardından BİST-100 endeksi dün açılışı yüzde 1 civarında yükselişle yapsa da kırılganlıktan sıyrılamadı ve açılışta görülen seviyeler gün içi zirve olarak kalırken günün sonunda yüzde 0,28 oranında kayıp yaşandı. BİST-100 Endeksi, dün 9.575 ile 200 günlük üssel hareketli ortalamanın hemen altında günü tamamlarken para çıkışının da devam ettiğini görüldü. Bugün ise gün içinde 9.600’ü gören BİST’in 14:00 itibarıyla 9.500 seviyelerine kadar gerilemesi dikkat çekiyor.

KISA VADEDE YÜKSEK VOLATİLİTEYE DİKKAT

Tacirler Yatırım Araştırma Departmanı, 25 Şubat itibarıyla yaptığı analizde “BİST-100 Endeksi üzerindeki baskının ağırlıklı olarak kısa vadeli etkileri olan haber akışlarından kaynaklandığını düşünüyoruz” diyor. Şirketlerin finansal performansı ve değerlemeleri konusunda ise büyüme odaklı göstergelerdeki iyileşmenin ve TCMB’nin faiz indirimlerinin destekleyici tarafta devam ettiğini belirten Tacirler Yatırım Araştırma Departmanı, bu nedenle BİST’te yaşanan gerilemenin, 14.000 üzerine işaret eden 12 aylık endeks hedefleri dikkate alındığında bir ‘biriktirme’ fırsatı sunduğuna inanıyor. Fakat kısa vadeli periyotta BİST’te yüksek volatilitenin devam edebileceğinin de altını çizen Tacirler Yatırım Araştırma Departmanı’na göre; teknik açıdan, günlük bazda 9.550 ve 9.470 destekleri ile 9.620 ve 9.690 dirençleri izlenebilir.

“BİR KATALİST ŞART”

ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Murat Akyol, gerek ayın gerekse yılın başından bu yana bakıldığında eksi bölgede seyreden BİST-100 Endeksi’nin performansının sabit getirili varlıkların belirgin şekilde gerisinde seyrediyor olmasının bireysel yatırımcıların hisse senedine yönelmesine çok fazla izin vermediği değerlendirmesini yapıyor. Akyol’a göre; bu tablonun değişmesi için BİST’e momentum kazandırabilecek bir katalistin ortaya çıkması ya da yatırımcıların gelinen seviyeleri cazip bularak hisse senetlerine yönelmesi gerekir.

Bu noktada dışarıda da görünümün belirsizlikler nedeniyle şubat ayında kuvvetli olmadığının not edilmesi gerektiğini vurgulayan Murat Akyol; teknik açıdan bakıldığında kısa vadede 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 9.587 puanın üzerindeki seviyelerin yukarı yönlü hareket alanının genişlemesine katkı sağlayabileceğini öngörüyor. Akyol; “Ters taraftan bakıldığına ise 9.587’nin altında kısa vadeli göstergeler bozulma eğilimi gösterebileceği için daha temkinli bir duruş sergilemek gerekebilir” diyor.

“YATAY VE YÖNSÜZ SEYİR SÜREBİLİR”

BİST için TL bazında 9.550, dolar bazında 260 dolar seviyesinin önemli ve kritik seviyeler olduğuna işaret ediliyor. Önceki dip bölgesi de olması nedeniyle 9.550 desteği üzerindeki tutunma önemli. Bununla birlikte bu bölge altına gelinmesinin yeni ve daha belirgin bir zayıflamaya neden olabileceği, bu durumda Ekim 2024 dip bölgesi olan 9.350- 8.725 bandının gündeme gelebileceği üzerinde de duruluyor.

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer; BİST’te zayıf gelen sanayi bilançolarının ve kısa vadeli hikâye eksikliğinin ilk çeyrek boyunca devam edeceğini öngörüyor. “Bununla birlikte ilk çeyrekte açıklanacak enflasyon verilerinin yüksek seyri piyasanın bekleyişe geçmesini destekleyen unsurlardan biri” diyen Seda Yalçınkaya Özer; yabancı yatırımcı alışlarının güçlenmesinin bu taraftaki yatay senaryoyu bozabileceğini düşünse de genel olarak 10.000 civarında yatay ve yönsüz seyirlerin sürmesini bekliyor.