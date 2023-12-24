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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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Anket sonucu: CEO’ların gözü enflasyonda olacak

Yeni yıla girerken 14 soruluk CEO Anket çalışmamızı iş dünyasının liderleri yanıtladı. İşte anketimizden çıkan sonuçlar…

24 Aralık 2023
Anket sonucu: CEO’ların gözü enflasyonda olacak

Cumhuriyet’in 100. yılını kutladığımız 2023 yılını geride bırakıp ikinci yüzyıla girerken, küresel ölçekte yaşanan belirsizlikler ve Türkiye ekonomisinin devam eden yapısal sorunları, iş dünyasının en önemli gündem maddeleri olarak öne çıkıyor. 

Bir yandan bölgesel savaşların yayılması ihtimalinin yarattığı endişe, diğer yandan yüksek enflasyon süreci sonrasında ortaya çıkan durgunluk, iş dünyası liderlerinin stratejik planlarını şekillendiren en önemli iki unsur olacak. 

2024 yılında şirketler içeride yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele konusunda attığı adımları yakından takip ederken, yurtdışında ise ihracat pazarlarını korumaya ve pazar paylarını geliştirmeye odaklanacak.  Bununla birlikte özellikle yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak yargı reformu beklentisi ve küresel pazarlardaki rekabetçiliği artıracak sürdürülebilirlik ve dijitalleşme yatırımları, iş dünyasının 2024 ajandasında ön sıralarda yer alıyor.  Yeni yıla girerken 14 soruluk CEO Anket çalışmamızı iş dünyasının liderleri yanıtladı. İşte anketimizden çıkan sonuçlar…

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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