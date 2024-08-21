Dalgalı piyasada risklerden korunun

Piyasalar, ağustos ayına küresel bazda çok yüksek oynaklıklarla giriş yaptı ve özellikle 5 Ağustos 2024, finansal piyasalar açısından unutulmaz bir tarih olarak kayıtlara geçti. Yaşanan bu volatilitenin nedenlerini birkaç başlıkta toplamak mümkün. Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) 31 Temmuz’da faizi yüzde 0,10’dan yüzde 0,25’e çıkarması, tahvil alım programını yarı yarıya düşürmesi ve faiz artışlarına devam edeceği beklentileri JPY’de carry trade olanağını tersine çevirdi. Amerika ağırlıklı olmak üzere dünyanın dört bir yanına dağılan carry trade pozisyonlarının çözülmesi satışları artırdı. JPY değer kazanırken Nikkei Borsası sert düştü.

ABD’den gelen zayıf ISM ve tarım dışı istihdam verileriyle ABD ekonomisinde sert iniş ve resesyon endişesinin artması ise ABD piyasalarında sert karşılık buldu. Bu etkenlere algoritmaların tetiklemesi ve İran-İsrail gerginliğinin de eklenmesiyle başta Asya ve ABD borsaları olmak üzere riskli varlıklarda son dönemlerin en sert satış dalgası yaşandı. Öyle ki VIX Korku Endeksi 20’lerden 65’lere yükseldi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.