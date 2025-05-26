Değerli metal altında yeni rekorlar gelir mi?

Trump’ın politikalarının dolar endeksinde değer kaybı yaratması ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüş görülmesi de altındaki yükselişi destekledi.

Ekonomist’in 11-24 Mayıs 2025 tarihli sayısından

Dönem dönem düzeltme hareketleriyle kâr satışlarının görüldüğü altın, buna rağmen dirençli kalmayı sürdürüyor. 21 Nisan’da gün içi hareketlerde 3.500 doları test eden ve zirve kapanışını bu tarihte 3.424 dolardan yapan ons altın, 1 Mayıs’ta 3.240 dolara kadar geri çekilse de yeniden tırmanan jeopolitik risklerin de etkisiyle 6 Mayıs’ta kapanış rekorunu 3.432 dolarla yeniledi. Hızlı yükseliş beraberinde tepki satışları getirirken göstergelerin yakın dönemde ons altının 3.200-3.500 dolar bandında bir hareket olasılığına işaret ettiği aktarılıyor. Onsa paralel şekilde yükseliş trendinde olan gram altında da 4.000 TL seviyesi üzerindeki seyir sürüyor.

HANGİ GELİŞMELER İZLENECEK?

Ortadoğu’da yeniden artan gerilimin yanı sıra Hindistan ve Pakistan arasında sıcak çatışma haberleriyle de piyasalardaki jeopolitik riskler yeniden yükselişte. Tarifeler konusunda ılımlı adım beklentileri olsa da ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergilerine yönelik söylemleri dünya genelinde ticaret savaşları belirsizliğini artırmaya devam ediyor. Ticaret savaşları küresel ekonomik büyümeyi baltalamakla birlikte enflasyon endişelerini de beraberinde getiriyor. Önümüzdeki süreçte Trump’ın açıklamaları, jeopolitik gelişmelerin seyri ve FED’in iletişim politikası özellikle ons altında volatiliteyi artırabilecek haber akışları arasında gösteriliyor. Tüm bu belirsizliklerle güvenli limanlara olan talebin canlı kalması bekleniyor.

Halk Yatırım Araştırma Bölüm Müdürü İlknur Turhan, ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin, merkez bankalarının artan altın alımlarının, faiz indirim beklentilerinin ve yatırımcıların güvenli liman arayışının altında yükselişi devam ettirecek gelişmeler arasında yer aldığını söylüyor. İlknur Turhan’a göre; likidite ihtiyacı, ticaret gerilimlerinin azalması, beklenmedik faiz artışları ve merkez bankalarının altın alımlarını durdurması ise olası düşüşlerin nedeni olabilir.

KÂR SATIŞLARI SINIRLI MI KALIR?

Yatırım Finansman Araştırma Müdürü Serhat Kaya, tarife kaynaklı güvenli liman talebinin artmasının, Dolar Endeksi’nde gözlenen gevşemenin ve reel faizlerdeki gerilemenin, ons altında yükseliş eğiliminin korunmasına neden olduğu analizini yapıyor. Merkez bankalarının devam eden altın alımlarının bu trendi desteklediğini kaydeden Kaya, CFTC verilerine göre ise fonların ağırlıklı olarak ‘long’ pozisyonlarını kapatmaya başladıklarına dikkat çekiyor. Serhat Kaya’ya göre; FED Başkanı Powell’ın, tarifelerin enflasyon üzerinde yukarı, büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler barındırdığına dikkat çekmesi ve faiz indirimi konusunda aceleci bir yaklaşım sergilenmeyeceği yönündeki mesajı, ons altında kısa vadeli bir konsolidasyon sürecini beraberinde getirebilir.

Ziraat Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Turgut Uslu ise FED’in faiz indirimlerine temkinli yaklaşımı ons altın için kısmen negatif bir gelişme olarak izlense de kâr satışlarının sınırlı kalabileceği görüşünde. Küresel belirsizliklerin, ticaret savaşlarının ve jeopolitik risklerin ön planda olduğu bir döneme girildiğinin altını çizen Turgut Uslu, “ABD Başkanı Trump’ın agresif tarife adımları, Çin ile ilişkilerde tansiyonun yüksek seyretmesi ve ihracata getirilen sınırlamalar küresel ölçekte korumacı dalgayı güçlendirmiş durumda. Bu durum, yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırırken güvenli liman olarak bilinen altına yönlendiriyor” diyor.

ÖNE ÇIKAN TEKNİK SEVİYELER

Peki, hangi seviyeler takip edilmeli? Destek Yatırım Araştırma Müdürü Onur Altın, ons altında 3.282 dolar teknik seviyesinin takip edilmesinin uygun olduğunu, bu seviyenin üzerinde ons altında alımların devam edebileceğini, bu seviyenin altında ise satışların hızlanabileceğini öngörüyor. Gram altının da ons altına benzer bir görünüm çizdiğini kaydeden Onur Altın, “Gram altın 4.000 TL’nin üzerinde kalıcı olursa 4.350 TL’ye yükselebilir, 4.000 TL’nin altında ise 3.470 TL’ye düşüşler görülebilir. Bu bağlamda yılın ilk yarısının sonunda ons altını 3.000-3.200 dolar, gram altını 3.800-4.000 TL bandında bekliyoruz” diye konuşuyor.