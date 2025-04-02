Değerli metal altında yükseliş tamam mı devam mı?

24 Şubat’ta zirve kapanışını ons altın 2.952 dolar, gram altın ise 3.455 TL ile yaptı.

Ekonomist’in 16 Mart-29 Mart 2025 tarihli sayısından

Bu tarihten itibaren düzeltme hareketleriyle kâr satışlarının yoğunlaştığı altın, buna rağmen dirençli kalmayı sürdürürken 13 Mart’ta rekor da tazelendi ve ons altın 2.985 doları, gram altın ise 3.510 TL’yi test etti. Değerli metallere yönelik pozitif görüşler korunurken kısa vadede bakıldığında ons altında yükseliş kanalının alt sınırı olan 2.750 dolar desteği üzerinde kalındıkça olası geri çekilmelerin ‘alım’ fırsatı olarak sınırlı kalabileceği analizi yapılıyor. Gram altında da onsa paralel bir görünüm beklentisi var.

Uzmanların büyük çoğunluğu, haziran ayı sonunda ons altının 3.000-3.200 dolar, gram altının 3.400-3.600 TL bandına oturmasını bekliyor. Bu süreçte altın fiyatlarının daha dengeli gidebileceği, önce düşüş sonra yükseliş yaşanabileceği öngörülüyor.

“MB’LER KORUNMA AMAÇLI ALIM YAPIYOR”

A1 Capital Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, Çin’in altın rezervlerinin, merkez bankasının (MB) dördüncü aydır üst üste değerli metal alımına devam etmesiyle ocak ayı sonundaki 73,45 milyon troy ons seviyesinden şubat ayı sonunda 73,61 milyon troy onsa yükseldiğine ve ülkenin altın rezervlerinin şubat sonu itibarıyla 208,64 milyar dolara ulaştığına dikkat çekiyor.

Baki Atılal, “Dünya Altın Konseyi’ne göre, altına talebin önemli kaynaklarından biri olan küresel MB’ler, 2024’te üst üste üçüncü yıl 1.000 tondan fazla altın satın aldı ve 2025’te de aktif alıcı olmaya devam edecekleri öngörülüyor” diyor. Trump belirsizliğinin enflasyona olası olumsuz etkisine rağmen ülkelerin korunma amaçlı alımlarının devam etmesiyle yılın ilk yarısı sonunda ons altının 3.000 doları test etmesini bekleyen Baki Atılal, gram altında da 3.400-3.600 TL bandına işaret ediyor.

“ÖNCE DÜŞÜŞ SONRA ÇIKIŞ”

Destek Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Onur Altın; ons altının 2.700 dolarlara çekildikten sonra 2025’in ilk yarısını 3.000-3.200 dolar bandında tamamlayacağını, gram altının 3.080 TL’ye geriledikten sonra haziran ayı sonunda 3.900 TL’ye yükselebileceğini öngörüyor. Onur Altın; özellikle tahvil faizinde dengelenme yaşanması, jeopolitik gelişmelerde tansiyonun düşmesi ve yüksek seyreden altın fiyatları nedeniyle ilk etapta düşüş beklentisini koruyor. Ancak Onur Altın; MB’lerin yoğun talebi ve altın fiyatları düştükçe talebin giderek artacak olmasının yanında enflasyonist baskının kalıcı olacağının anlaşılmasının altın fiyatlarını yukarı çıkartacağını tahmin ediyor.

GERİ ÇEKİLME İÇİN KRİTİK SEVİYE

Colendi Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman, “Altın, 2025’e güçlü başladı. Trump’ın barış söylemlerine rağmen gümrük tarifelerinde oluşturduğu belirsizlikle altına talep arttı” diyor. Ancak önümüzdeki süreçte belirsizliklerin azalmasını ve özellikle Rusya-Ukrayna sürecinin barışla son bulmasını bekleyen İbrahim Şişman, bu açıdan yükselişleri ‘satış’ fırsatı olarak görmekle birlikte yıl ortasında ons altının 2.600 dolara kadar geri çekilme potansiyeli olduğu görüşünü aktarıyor.