Dicle Elektrik’ten 11 milyar TL’lik yatırım hedefi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan altı ilde sürdürülebilirlik odaklı proaktif yaklaşımla elektrik dağıtımı hizmeti veren Dicle Elektrik; kayıpsız ve kesintisiz enerjiyi hanelere, tarımsal sulama alanlarına ve kırsal bölgelere ulaştırmak için yatırımlarını sürdürüyor. Enerji Bakanlığı ve EPDK gibi kurumların regülasyonlarına tabii bulunan şirketin bu yıla ilişkin yatırım ajandası da yoğun.

“Yeşil dönüşümün önünü açacak yatırımlar da gündemimizde”

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, bu yıl merkezi ve kırsal bölgelere altyapı ve teknoloji odaklı toplamda 11 milyar TL'ye yakın bir yatırım hedeflediklerini söylüyor. Arvas, bu kapsamda 2024 için Diyarbakır'a 1,5 milyar TL, Şanlıurfa'ya 3,5 milyar TL, Şırnak'a 3,1 milyar TL, Batman'a 1,1 milyar TL, Mardin'e 870 milyon TL ve Siirt'e 300 milyon TL tutarında yatırım bütçesi ayırdıklarını kaydediyor. Yaşar Arvas, şöyle devam ediyor:

“Bu kapsamda enerji alt ve üst yapı yatırımları, elektronik sayaç dönüşümü gibi rutin yatırımların yanında, Türkiye’de yeşil dönüşümün önünü açacak spesifik yatırımlar da gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Diğer yandan teknoloji yatırımları çerçevesinde de bu yıl için 500 milyon TL'yi aşan bir yatırımı bölgeye kazandıracağız.”

Tarımsal sulama aboneleri, toplam abonelerin %4’ünü oluşturuyor

Türkiye’nin tarım alanında önemli bir bölgesinde faaliyet gösteren Dicle Elektrik’in hizmet bölgelerinde Türkiye'de yıllık 15 milyar kWh olan tarımsal sulama amaçlı enerji tüketiminin yarısı gerçekleşiyor. Bölgede kaçak elektriğin büyük bir bölümünün tarım sulama faaliyetleri esnasında bu bölgede gerçekleştiğini dile getiren Yaşar Arvas, “Hizmet verdiğimiz bölgelerde, özellikle tarımsal ve kırsal alanlarda yaşanan aşırı elektrik tüketimi ve israf, sistemimiz üzerinde baskı oluşturarak planlı kesintilere neden oluyor. Tarımsal sulama alanlarında tüm abonelerimizin sadece yüzde 4'ünü oluşturan bir kesim, bölgedeki kayıp-kaçak oranını yüzde 75 seviyelerine çıkarıyor” diye konuşuyor.

Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Batman ve Siirt illerinde bulunan 16 milyon dekar ekili tarımsal alanda 140 bin çiftçi üretim yaparken 65 bin çiftçi sulu tarım gerçekleştiriyor. Yaşar Arvas, sulama yapan abonelerinin 2023 yılında 6,5 milyar kWh elektrik tükettiğinin, bu tüketimin tüm Türkiye’de tarımsal sulama için tüketilen elektriğin yüzde 48’ini oluşturduğunun altını çiziyor. Sulamaların yüksek elektrik tüketilerek kuyulardan su çekilmesiyle gerçekleştiğini belirten Arvas, “Son verilere göre sulama kuyularından çekilen suyun derinliği 700 metrelere ulaştı. Çiftçiler suyu yeryüzüne çıkarabilmek için ihtiyaçlarının 10 katı kadar daha fazla elektrik tüketmek durumunda kalıyor. Bu da enerji çekişinde aşırı yüklenmeye ve anlık arızalara neden oluyor” diyor.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas açıklamalarına şöyle devam ediyor:

“Kaçak trafolar elektrik dağıtımını zorlaştırıyor”

“Son dönemde kamuoyu ile paylaştığımız kaçak trafo verilerine bakıldığında milyonlarca vatandaşımızın kaçak elektrik marifetiyle hakkının gasp edildiğini görüyoruz. Aşırı yüklenme neticesinde iletim hatları zarar görüyor, anlık arızaların önü açılıyor. Elektriğin sınırsız bir kaynak olmadığından hareketle, üretimi esnasında doğaya verdiği zararın yanında, ülkeye maliyeti milyar dolarlarla ifade edilecek bir milli servettir. Düşünüldüğü zaman elektrik hatları sadece aşırı ve kaçak yollarla elektrik kullananların değil, tüm ülkenin elektrik hatlarıdır. Buradaki dalgalanmalar diğer illerdeki elektrik arızalarının önünü açıyor. Bu bakımdan sadece bölgenin değil Türkiye’nin elektrik arzındaki kaliteli ve kesintisiz hizmetin sağlanması aşırı enerji tüketiminden vazgeçilmesi ile mümkün olacak. Bu kapsamda kaçak elektrik kullanımı ile mücadelemiz aralıksız devam edecek.”

“Bölgede elektrik değil, sulama problemi var, biz sürdürülebilir tarımı destekliyoruz”

“Biz çiftçimizi de anlıyor ve ona hak veriyoruz. Tarımda süreklilik bölgede önemsediğimiz en önemli konuların başında geliyor. Bugüne kadar tarımsal sulama konusunda verilen desteklerin temelinde, Dicle Elektrik’in sunduğu kapsayıcı vizyonu görmüş oluyoruz. Dicle Elektrik bu anlamda tarımsal sürdürülebilirliğin de teminatı durumunda. Bölgenin elektrik altyapısı bundan 10 yıl önceki gibi olsaydı çiftçilerimiz değil 700 metrelerden, 100 metreden dahi su çekerken zorlanacaktı. Bu yönüyle gelinen noktada bölgede elektrik değil, sulama problemi olduğunu söylemek durumundayız. GAP projesi kapsamında sulama kanallarının tarla başlarına kadar getirilmesiyle, bölgedeki su sorunun önemli oranda çözüleceğini ve aşırı enerji tüketiminin önüne geçilmesinin sağlanacağını öngörüyoruz.”