Doğanlar enerji, mobilya ve inşaatta atakta

Biotrend ile 300 milyon dolarlık kimyasal ileri dönüşüm tesis yatırımına başlayacak olan Doğanlar Holding, mobilyada ise İtalyan markalarla iş birliği için görüşme halinde. İnşaatta büyümeyi de odağa koyan Doğanlar Holding, halka arz için ise 2025’i bekliyor.

Doğanlar Holding; toplam 28 şirketiyle mobilya, enerji, inşaat ve perakende sektörlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Enerjide Biotrend, inşaatta Doğyap, perakendede Troypark, mobilyada Doğtaş, Kelebek Mobilya, Kelebek Mutfak-Banyo, Lova Yatak, RuumStore ve Biga Home markalarıyla Türkiye’de ve yurtdışında yatırımlarına devam eden holding, Türkiye’nin en büyük 100 grubu arasında bulunuyor.

Önceki hafta Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’ın ev sahipliğinde, holdingin halka açık şirketlerinden Biotrend’in Çanakkale/Ezine’deki ve Doğanlar Mobilya Grubu markalarından Doğtaş’ın Çanakkale/Biga’daki tesislerini ziyaret ettik. Davut Doğan’dan yeni dönem yatırım planları hakkında bilgiler aldık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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