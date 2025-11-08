Enerjiye 150 milyon dolar yatırım bütçesi ayırdı

Temelleri 1970’lerde iş insanı Remzi Gür ile kayınbiraderleri rahmetli Hasan ve Hüseyin Doğan tarafında atılan Gürmen Grup, ikinci kuşağın başa geçmesinin ardından büyümesine hız katmaya hazırlanıyor. Bu yıl babası Remzi Gür’den yönetim kurulu başkanlığı görevini devralan Yasemin Gür Solmaz, amiral gemisi hazır giyimde dijitalleşme yatırımlarıyla 2026’da verimliliği yüzde 30’a çıkarma hedefi koydu.

Ekonomist’in 26 Ekim - 08 Kasım 2025 tarihli sayısından

Takım elbise, ceket, pantolon ve palto üretimi yapan ve yıllık ,5 milyon adetlik üretim kapasitesine sahip Karabük’teki fabrikada yaptıkları dijitalleşme çalışmalarıyla yüzde 20 verimlilik sağladıklarını söyleyen Yasemin Gür Solmaz, 2026 ilk yarısında verimlilikte yüzde 10’luk bir artış daha hedeflediklerini vurguluyor. Karabük’teki fabrikanın dijital ikizini yapan şirket, yüzde 86 olan kapasite kullanım oranını da yüzde 95’e çıkartmayı planlıyor.

2025’i yüzde 45 büyümeyle kapatmayı hedefleyen Gürmen Giyim, 2026 yılı için ise yüzde 35-40’lik bir büyüme planlıyor. RAMSEY ve KİP markalarıyla tüm dünyada 215 satış noktasına ulaşan Gürmen Giyim’in cirosunun içinde ihracatın payı yüzde 20’ye ulaşmış durumda. 1,5 milyon adetlik üretimin yüzde 25’ini Ramsey ve KİP olarak kendi markalarına, yüzde 75’ini ise ihracata yapan şirket, ihracatta odak pazarlarını Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu, Körfez ülkeleri olarak belirledi. Balkanlar’da özellikle Makedonya ve Kuzey Afrika’da da farklı iş modellerine baktıklarını belirten Yasemin Gür Solmaz, ABD pazarını da incelediklerini vurguluyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ATAĞI

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Maspo Enerji, 44 MW kurulu güç ve yıllık 350 GWh üretim kapasitesiyle Gürmen Group’un enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor. Maspo Enerji, RE100 platformuna Türkiye’den kabul edilen ilk şirket olarak öne çıkıyor. 2026 planları arasında, üretim kapasitesinin yüzde 100 artırılarak dışa olan enerji bağlığının azaltılması var. Bunun için 40 megawatt’lık yatırım planı yapan şirket, bunun için 150 milyon doların üzerinde bütçe ayırdı. Bu yatırımların ardından Gürmen giyim şirketinin ve hatta tedarik zincirinin yeşil enerji ile karşılanması hedefleniyor.

ZEYTİNYAĞI DA ÜRETİYOR

Şirket diğer faaliyet alanları olan tarım ve hayvancılıkta da büyüme hedefliyor. Gökkale Çiftliği’nde günde 30 ton çiğ süt üreten şirketin kaba yem ihtiyacının yüzde 80’ini de kendi üretimiyle karşıladığını kaydeden Solmaz, “Entegre biyogaz-organik gübre tesisiyle ‘sıfır atık’ prensibinin uygulandığı bu özel tesiste günlük 3 ton paketlenmiş organik gübre üretiyoruz” diyor. Ayrıca 2023 yılında yenilenen biyogaz tesisinde aylık 170 bin kW elektrik üretimi gerçekleştirdiklerini dile getiren Solmaz, bunun 60 bin kW’ının kendi tesislerinde kullanılırken kalan kısmının ulusal hatta satıldığını ifade ediyor. Vievi markasıyla zeytinyağı üretimi de yapan şirket, Aydın Karacasu’da bulunan tesislerinde her yıl ortalama 100 ton zeytinyağı üretimi yapıyor. Bu rakamın önümüzdeki yıllarda daha da artarak 150 tona çıkarılması planlanıyor.

SAHİL ŞERİDİNDE BÜYÜYOR

Bu yıl içerisinde toplam 15 yeni mağaza açan şirket, yıl sonuna dek bu rakamı 20 mağazaya çıkartmayı hedefliyor. FinansKent, Tersane gibi özel projelerde de mağazalar açan grup, aynı zamanda sahil şeridinde de yeni mağaza yatırımları planlıyor. Grubun ikinci kuşak temsilcilerinden Perakende İcra Kurulu Başkanı Zeynep Doğan, bu kapsamda Ayvalık, Bodrum’un yanı sıra önümüzdeki dönemde Kuşadası gibi lokasyonlarda da yeni mağazalar açılacağını söylüyor.