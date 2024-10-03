Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?

Geçen hafta itibarıyla Borsa İstanbul’da (BİST) 2024 ikinci çeyrek bilançoları büyük ölçüde tamamlandı. Bu yıl bilançoların ana teması; bankalar ve diğer finansal şirketler ile fonksiyonel para birimi döviz olan şirketler dışındaki tüm şirketler için uygulanan enflasyon muhasebesi olmaya devam ediyor ve bunun etkileri finansallarda net şekilde görülüyor.

Biz de hem enflasyon muhasebesinin hem de piyasa görünümünün 2024 ikinci çeyrek şirket finansalları üzerindeki etkisini inceledik. 23 Eylül itibarıyla bilançolarını açıklamış finans dışı şirketlerin finansallarını inceleyebilmek adına ayrıntılı bir tablo hazırladık. BİST-Sınai Endeksi’nde yer alan şirketler üzerinden hazırladığımız ve finans şirketlerini, holdingleri, yatırım ortaklıklarını, GYO’ları dâhil etmediğimiz bu tabloya; 2024 ikinci çeyrekte satış gelirleri 400 milyon TL’nin, FVAÖK’ü ve net kârı 1 milyon TL’nin altında olan şirketleri de almadık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.