Global rekabet gücünü artıracak

Türkiye beyaz eşya sanayi; 33 milyon adetlik üretim hacmiyle Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada yer alıyor. Sektörün güçlü üretim kapasitesi ve AR-GE, lojistik, dijital ve yeşil dönüşüm yatirımlarıyla global rekabet gücünü artırması bekleniyor.

29 Ekim -11 Kasım 2023 tarihli sayıdan

Temelleri 1950'lerin sonlarında atılan Türkiye beyaz eşya sanayi; montaj sanayiyle başlayan serüveninde bugün küresel alanda rekabet edebilen bir sektör haline geldi. Çamaşır makinesi 1959'da, buzdolabı 1960'ta, fırın 1963'te, elektrik süpürgesi ve yarı otomatik çamaşır makinesi ise 1965'te üretilirken sektör özellikle 1980-2000 döneminde atağa geçti.

600 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

1990'lardaki AR-GE yatırımları, beyaz eşya sanayinin kendi teknolojisini üretir duruma gelmesini sağladı. 2000'lerden itibaren modern fabrikalarda çağdaş üretim teknolojileriyle dikkat çekici ihracat başarıları elde eden sektör; üretim yapısı, istihdama katkısı ve ihracattaki etkinliğiyle ekonominin lokomotifleri arasında yer alırken birçok ürün kategorisinde de dünyada söz sahibi konumda.

2022'de beyaz eşya sektörünün toplam ihracatı 25,8 milyon adetle 5.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) verdiği bilgiler; Türkiye'nin 2022'de ulaştığı 32.8 milyon adetlik üretimiyle beyaz eşya üretiminde Avrupa'nın en büyük, dünyanın en büyük ikinci üretim üssü konumunda olduğunu ortaya koyuyor.

TÜRK-BESD'in verilerine göre; 60 bin kişiye doğrudan olmak üzere, toplamda 600 bin kişiye istihdam alanı yaratan beyaz eşya sektörünün sadece üretim kapasitesiyle değil AR-GE, lojistik, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm yatırımlarıyla da dünyada rekabet gücüne sahip olduğuna vurgu yapılıyor.

"4 MARKAMIZLA PAZAR LİDERİYİZ"

1955'te İstanbul/Sütlüce'de kurulan, Türkiye'nin ilk çamaşır makinesini ve ilk buzdolabını üreten Arçelik, sektördeki ilk adımları atan şirket. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer; dokuz ülkede 31 üretim tesisi, 53 ülkede 80'den fazla iştirak ve 40 bin çalışanla sektörün en önemli oyuncularından biri haline geldiklerini söylüyor.

Dinçer, şöyle devam ediyor: "Dünya çapında 14 markamızla ürün ve çözümler sunuyoruz. Türkiye'de Arçelik, İngiltere'nin de aralarında olduğu pek çok Avrupa ülkesinde Beko, Güney Afrika'da Defy, Romanya'da Arctic markamızla pazar lideriyiz. Avrupa'nın ilk üç beyaz eşya şirketi içindeyiz.

2050'ye kadar tüm küresel operasyonlarımızda net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. Türkiye'deki yenilenebilir enerji dönüşümüne ivme kazandıracak stratejik bir adımla yerli güneş paneli üretimine başladık. Hedefimiz; ilerleyen dönemde üretim kapasitemizi iki katına çıkartarak ihracata başlamak."

D. YASEMİN AKSU / BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ (BEYSAD) YKB.

“ÜRETİMİN YÜZDE 75’İNİ İHRAÇ EDİYORUZ”

“Beyaz eşya sektörü, Türkiye'deki güçlü yan sanayisiyle dış ticaret fazlası veren nadir sektörlerden biri. Bu faktör, tedarik zincirlerinin verimliliği ve sürdürülebilirliği açısından rekabette avantaj sağlıyor.

Üretiminin yüzde 75'ten fazlasını ihraç eden sektörün ana ihracat pazarı olan Avrupa'daki ekonomik daralmayı, Türkiye'deki güçlü pazar talebiyle dengelediğini üretim adetlerinde görebiliyoruz. İç talep güçlü devam ederse pandemide yaklaşılan 35 milyon üretim rekoru kırılabilir.

Türkiye beyaz eşya sektörü, paydaşların yatırımları, iş birlikleri ve kamunun destekleriyle Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edecek.”



