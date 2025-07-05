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Ceren Oral
Ceren Oral




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1992'de kuruldu: Globalde hem üretici hem marka olarak büyüyecek

2025’te 3 milyar TL satış geliri hedefleyen Seranit, üretim kapasitesini artırırken ihracatta vites büyütecek. Seranit Genel Müdürü Fatih Kıvanç, “Almanya, Fransa, ABD ve Azerbaycan’a yoğunlaşacak, global varlığımızı hem üretici hem de marka olarak pekiştireceğiz” diyor.

05 Temmuz 2025 | 06:30
1992'de kuruldu: Globalde hem üretici hem marka olarak büyüyecek

Türkiye’nin ilk porselen karo fabrikası olarak 1992’de Bilecik’te kurulan Seranit, bugün sekiz mağazası, yurt içinde 17 farklı şehirde faaliyet gösteren 85 bayisi, 40 ülkede 55 satış noktası ve 3 binden fazla müşteri portföyüyle seramik sektöründeki faaliyetlerini sürdürüyor. Toplam 14 milyon metrekarenin üzerinde üretim kapasitesine ulaşan şirket, Bilecik ve İnönü’deki fabrikalarında gerçekleştirdiği üretimlerle 175 farklı seriyle ve binin üzerinde renk ve desen seçeneğiyle geniş ürün yelpazesine sahip.

İHRACAT PAYINI ARTIRMA HEDEFİ

2024’ü 2 milyar 64 milyon TL satış geliriyle tamamlayan Seranit, 2025 yılı sonunda satış gelirlerinin 3 milyar TL’yi aşacağını öngörüyor. Avrupa, Ortadoğu, Amerika ve Afrika başta olmak üzere 40’tan fazla ülkeye ürünlerini ihraç eden şirket, ihracatın ciro içindeki payının ise 2024 yıl sonundaki yüzde 16’dan yüzde 18’e ulaşmasını hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
Ceren Oral




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