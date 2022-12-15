Güçlü kârlılıkla büyümeye devam ediyor

2021'de vergi öncesi kârını yüzde 5 bin 705 büyümeyle 4,5 milyar TL'ye çıkaran Kardemir, Anadolu 500'ün vergi öncesi kârını en çok artıran şirketi oldu. Kardemir; 3,5 milyon ton çelik üretim hedefi ve dünya şirketi olma vizyonuyla yatırımlarını sürdürüyor.

27 Kasım - 10 Aralık 2022 tarihli sayıdan

Türkiye'nin ilk entegre demir-çelik fabrikası olan Kardemir, Anadolu'nun en büyük 500 şirketini belirlediğimiz 'Anadolu 500' araştırmamızda, 2021 verilerine göre Anadolu'da vergi öncesi kârını en çok artıran şirket oldu.

Kardemir; 2020'de 77 milyon TL olan vergi öncesi kârını, 2021'de yüzde 5 bin 705'lik çok güçlü bir büyümeyle 4,5 milyar TL'ye çıkarmayı başardı.

2021'de satış gelirlerini yıllık bazda yüzde 96,3 artışla 14,8 milyar TL'ye yükselten Kardemir'in net kârı yıllık yüzde 6 bin 247 artışla 3,9 milyar TL'ye ulaştı. Şirket, 2022'nin dokuz ayında ise yıllık yüzde 95,5 artışla 19,7 milyar TL satış geliri elde ederken vergi öncesi kâr 2,7 milyar TL, net kâr 2,4 milyar TL oldu.

27 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Kardemir, 2021'de 35 bin ton ihracat ile 27 milyon dolar ihracat gelirine ulaştı. Avrupa Birliği (AB), Balkanlar, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Orta Asya ve Ortadoğu 2021'de şirketin ana ihracat pazarları oldu.

Afganistan, Arnavutluk, Angola, Azerbaycan, Çekya, Fas, Gürcistan, Irak, İtalya, Sırbistan, Tunus, Türkmenistan ve Yunanistan'a da muhtelif çelik kaliteleri ihraç edildi.

KATMA DEĞERLİ YATIRIMLAR SÜRECEK

2021'de 35 milyon dolarlık yatırıma imza atan Kardemir'in 2013-2021 dönemi yatırım harcamaları 1,2 milyar doları aştı.

2022'nin dokuz ayında ise 39 milyon dolarlık yatırıma imza atıldı. Kardemir, temel stratejisini; stratejik ve katma değeri yüksek ürünler üretmek, yerli-milli üretime en üst seviyede katkı sağlamak, kapasiteyi ve verimliliği artırmak, geri kazanımlarla enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve sürdürülebilir büyüme olarak belirlemiş durumda.

Kardemir'in temel hedefi ise yüksek katma değerli, ürün içeriği zengin 3,5 milyon ton çelik üretim hedefiyle Cumhuriyet'in ikinci yüz yılında Türkiye sanayi kuruluşları arasında en ön sıralarda yer alan bir dünya şirketi olmak.

TVF, KARDEMİR A HİSSE ALIMINI TAMAMLADI

Geçen hafta Türkiye Varlık Fonu (TVF) Kardemir'in yüzde 4,4'üne ilişkin hisse alım işlemini tamamlandı. Kardemir'in bağlı ortaklıkları Kardökmak A.Ş'nin Kardemir sermayesi içindeki 31,99 milyon TL nominal değere sahip A grubu payları ile Karçel Kardemir Çelik Yapı'nın Kardemir sermayesi içindeki 18,29 milyon TL nominal değere sahip A Grubu paylarının 5 Aralık borsa kapanış fiyatı olan pay başına 13,05 TL bedel üzerinden TVF'ye borsa dışında satışına yönelik işlemler tamamlandı. İşlemin toplam büyüklüğü 656,34 milyon TL oldu.

Bu arada 30 Eylül tarihli finansallara göre Kardemir A hisselerinin ödenmiş sermaye yapısı içindeki payı yüzde 21,1 seviyesinde bulunuyor. A Grubu hissedarlar 11 koltuklu yönetim kuruluna dört üye seçme hakkına sahip.