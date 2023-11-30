Gümüşte potansiyel yüksek mi? Piyasa uzmanlarının öngörüleri neler?

Küresel tarafta artan jeopolitik risklerle birlikte başta altın olmak üzere değerli metallere olan talebin de yükseldiği görülüyor. Risk algısının artması güvenli liman varlıklara olan ilgiyi artırırken altının yanı sıra gümüş tarafında da yükselişler dikkat çekiyor. Diğer yandan jeopolitik riskler ikinci plana kayarken altın ve gümüşe olan talebin devam ettiği de görülüyor.

DOLARIN DEĞER KAYBI DESTEKLİYOR

InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan’a göre; buradaki temel etken, ABD’den gelen son enflasyon verilerin beklentilerden iyi olmasının FED tarafında agresif faiz indirim olasılığını güçlendirirken doların değer kaybetmesi.

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinin değerli metallere olan ilgiyi artırdığına dikkat çeken Bircan; “Gelinen noktada ons gümüşün son bir haftalık getiri performansı yüzde 5,33, aylık ve yıllık getiri performansları ise sırasıyla yüzde 9,78 ve 13,03 olarak gerçekleşti” diyor.

Mehmet Bilal Bircan; elektrikli araçlar, enerji sistemleri ve diğer elektronik alanlarda kullanımı nedeniyle gümüşün endüstriyel taraftaki önemi de dikkate alındığında, kıymetli metale olan talebin artmaya devam etmesinin beklenebileceğini kaydediyor.

ABD 10 YILLIK FAİZDEKİ DÜŞÜŞ OLUMLU ETKİLİYOR

Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk; İsrail-Hamas olayları başlamadan önce 20,70 seviyelerinde olan ons gümüş fiyatının bu olayların ardından artan küresel risklerle birlikte 25 seviyesine kadar yükseldiği, bu süreçte dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık faizde yaşanan düşüşlerin de gümüşü desteklediği bilgisini veriyor.

Bu süreçte ons altında da paralel hareketler izlendiğine dikkat çeken Baştürk; “Fakat şunu unutmamak gerek. ABD’de ekonomik görünüm oldukça güçlü. İstihdam piyasası, ufak tefek bozulmalar olsa da göreceli olarak güçlü duruyor” diyor.

ABD’de enflasyonda ise yukarı riskin devam ettiğinin, çekirdek enflasyonun yüzde 4 seviyesinde güçlü kaldığının altını çizen Rıdvan Baştürk’e göre; enflasyonda henüz FED’in faiz indirimini destekleyecek bir görünüm yok ve faiz ile dolar endeksinde yeni bir yükseliş dalgasıyla birlikte ons altında da zayıflama yaşanabilir.

Peki, bundan sonraki süreçte ons gümüş tarafında nasıl hareketler yaşanabilir? Ons gümüşte destek ve direnç seviyeleri nerelerde? Gümüşe yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar hangi konu başlıklarını özellikle takip etmeli?

Mehmet Bilal Bircan ve Rıdvan Baştürk, bu soruları ekonomist.com.tr okuyucuları için cevapladı:

“TL bazlı altında ve gümüşte yukarı potansiyel sürüyor”

Rıdvan Baştürk/Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

“10 YILDIR ASLINDA YATAY BANT YAPIYOR” Ons gümüş son haftalarda yükseliş yaşasa da geniş resme baktığımızda yaklaşık 10 yıldır aslında yatay bant yapıyor. Mevcut fiyatlar 2013 yılındaki fiyatlara denk geliyor. Özellikle son bir yıldır tamamen yatay bir görünüm var. Tabii burada al-sat şeklinde trade edilerek getiri yükseltilmiş olabilir fakat gümüş alıp bekleyen yatırımcılar çok uzun yıllardır reel bir getiri elde edemedi. Ons bazında gümüşün cazip edici bir getiri sağlayacağını düşünmüyorum. Fakat TL bazında yükselişlerin devam edeceğini öngörüyorum. Ons gümüş, nispeten yatay kalsa da dolar kurundaki yukarı potansiyeli hesaba kattığımızda TL bazlı altının ve gümüşün yukarı potansiyeline devam etmesini bekliyorum

“26,00 BÖLGESİ İLK KRİTİK EŞİK” Ons gümüşte teknik açıdan 26,00 bölgesi, ilk kritik eşik olarak izlenmeli. Bu bölge yukarı yönde geçilirse 30,00 bölgesine doğru bir yükselişin mümkün olacağını tahmin ediyorum. 2020 Mart ayından bu yana gelen yükselen eğilim desteği ise 21,00 seviyesinden geçiyor. Bu bölge üzeri kalındığı sürece genel eğilimin pozitif kalmasını ve geri çekilmelerde ‘alım’ talebinin gelmesini bekliyorum.

“Yukarı hareketlerin devamında ons gümüşte ilk direnç 26,15 dolar”



Mehmet Bilal Bircan/InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü

“DÜŞÜŞLER ‘ALIM’ FIRSATI OLABİLİR” Mevcut durumda kıymetli metallere talep artarken Türkiye’deki yatırımcıların altına olan ilgisinin görece daha fazla, gümüşün ise görece portföylerdeki payının düşük olduğunu söyleyebiliriz. Gümüşe yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar, ekonomik göstergeleri ve piyasa trendlerini mutlaka takip etmeliler. Teknik olarak 25,00 dolar seviyesinde fiyatlanan ons gümüş için kısa vadede bu seviye direnç konumunda. Burada yaşanacak aşağı yönlü hareketler, ‘alım’ fırsatı olarak değerlendirilebilir. Orta ve uzun vadede 23,40 dolar seviyesi ilk destek konumunda. Daha aşağıda 22,15 dolar seviyesi bir sonraki destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında ise 26,15 dolar seviyesi ilk direnç seviyesi. Bu seviyenin aşılması yükselişleri ivmelendirebilir. Böyle bir durumda 29,00-30,00 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

“GÜMÜŞÜN PORTFÖYLERDEKİ AĞIRLIĞI YÜKSELEBİLİR” Özellikle endüstriyel alandaki kullanımı gümüşü daha cazip kılıyor. Dinamik fiyat yapısı ile yatırımcılara daha fazla yatırım fırsatı sunan gümüş tarafında önümüzdeki dönemlerde talebin daha da arttığı ve gümüşün portföylerdeki ağırlığının yükseldiği görülebilir. Dolayısıyla mevcut şartlar dikkate alındığında portföylerde gümüşe yer verilmesi yatırımcılar açısından avantaj sağlayabilir. Tabii bu noktada küresel piyasalardaki gelişmeler, jeopolitik riskler ve yatırımcıların risk toleransı ile getiri beklentisi öne çıkıyor.

