Hangi 41 hisse alım fırsatı sunuyor?

Zaman zaman hisse bazlı kâr satışları görülse de doğru seçilmiş hisselerden oluşan bir portföyün, yatırımcıları enflasyondan koruyacak en doğru adres olacağı kaydediliyor.

Bu dönemde 11 kurum 41 hisse için ‘al’ derken çok Tüpraş, Akbank, THY, Mavi Giyim ve YKB öneriliyor. Varlık sınıfları arasında 2022’nin kazananı yerli hisse senetleri oldu.

BİST-100, 2021’deki yüzde 25,8’lik yükselişin ardından, 2022’de yüzde 196,6 değer kazandı. 2000’den sonra ilk defa dört yıl üst üste yıllık kapanışta artış kaydeden BİST-100, 2022’de 5.509 ile TL bazlı en yüksek yıl sonu seviyesine ulaştı.

2023’e de değer kazançlarıyla iyimser başlangıç yapan BİST-100, 2 Ocak’ta 5.661’den kapanarak zirvesini yeniledi. Ancak kâr satışlarının derinleşmesiyle 5 Ocak günü borsada 5.135’e kadar gerilme görüldü ve devre kesici çalıştı.

Ünlü & Co Araştırma Kıdemli Müdürü Murat Akyol’a göre; yurtdışı piyasaların, ılımlı bir tablo sergilese de, resesyon endişeleriyle kuvvetli bir trend yakalamakta zorlanması da BİST’in destek bulmasını zorlaştırıyor.

Akyol; “Teknik açıdan endekste 5.550’ün önemini yüksek buluyor, kapanışın bu seviyenin altında yapılmasını negatif bir sinyal olarak görüyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.