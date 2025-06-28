“Hedefimiz, KOBİ’lere değer katan bir iş ortağı olmak”

Hayati Çelikcan, “Hedefimiz; yalnızca bir faktoring şirketi değil, KOBİ’lerin iş yapış biçimlerine değer katan, büyümelerini hızlandıran ve onları geleceğe hazırlayan bir iş ortağı olmak” diyor.

Ekonomist Dergisi'nin Girişim Kobi Eki Haziran 2025 tarihli sayısından

Finansmana erişimde güçlük çeken, nakit akışını düzenlemek için çözüme ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet sunan bir faktoring şirketi olan Tam Finans için 2025 yılı büyüme ivmesiyle devam ediyor. Nisan sonu itibarıyla cironun yıllık bazda yüzde 92 artışla 25 milyar TL’ye ulaştığını kaydeden Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan, 2025’i 100 milyar TL ciro ve 65 bin müşteri ile tamamlamayı öngördüklerini belirtiyor. KOBİ’lere sundukları finansal çözümleri, farklı sektörlere ve ihtiyaç gruplarına yönelik yeni modellerle çeşitlendirmeyi hedeflediklerine dikkat çeken Çelikcan, “Yeni fintech şirketimizle birlikte geliştirdiğimiz super app, KOBİ’lerin yalnızca finansal değil, aynı zamanda operasyonel ihtiyaçlarına da yanıt veren entegre bir dijital platform olacak” diye konuşuyor. Hayati Çelikcan ile Tam Finans’ın 2012’den bu güne geldiği noktayı ve iş planlarını konuştuk.

Tam Finans’ı tanıyabilir miyiz?

Tam Finans, finansmana erişimde güçlük çeken, nakit akışını düzenlemek için çözüme ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet sunan bir faktoring şirketi. 2012’den bu yana, Türkiye genelinde KOBİ’lerin iş yapma biçimlerini, nakit akışı dinamiklerini ve sektörel ihtiyaçlarını yakından analiz ederek onların hız, güven ve esneklik beklentilerine yanıt verecek çözümler geliştiriyoruz. Bugün 31 ilde şubelerimizle ve mobil ekiplerimizle erişim sağlıyor, aynı zamanda dijital kanallar üzerinden de kesintisiz hizmet sunabiliyoruz.

Faktoring hizmetlerimizle işletmelerin vadeli alacaklarını hızlı bir şekilde nakde çevirmelerine olanak tanıyoruz. İş modelimiz, özellikle mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme süreçlerinde karşılaştıkları finansal sıkışıklıkları çözmeyi hedefliyor. Yalnızca finansal ürünler sunmakla yetinmiyor; birlikte çalıştığımız işletmeleri uzun vadeli birer iş ortağı olarak görerek, sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamayı önceliğimiz kabul ediyoruz.

2012’den bu yana nasıl bir gelişim yaşadınız?

2012’de yola çıktığımızda temel amacımız, finansmana erişimde zorlanan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere hızlı ve güvenilir çözümler sunmaktı. Bugün geldiğimiz noktada, bu hedefimizi güçlü bir ölçekle hayata geçirmiş olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana sağladığımız toplam finansman 7,1 milyar doları aştı. 2024 yılı itibarıyla 53 bin firmaya finansman sağladık ve ortalama işlem büyüklüğümüz 300 bin TL civarında gerçekleşti. Kuruluşumuzdan bu yana 172 bin mikro KOBİ’ye 6,5 milyar dolar finansman sağladık. 2024’te bu 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu finansman, özellikle KOBİ’lerin nakit akışı yönetimini kolaylaştırmak ve büyümelerine destek olmak amacıyla sağlanıyor.

Ulaştığımız işletme profili de bizim için son derece anlamlı. Müşterimiz olan işletmelerin yaklaşık yarısının banka kredi riski dahi bulunmuyordu. Yani geleneksel finans sisteminin dışında kalan ancak ekonomik yapının içinde aktif rol oynayan binlerce işletmeye doğrudan katkı sunduk. Yeni kurulmuş her 10 işletmeden birine ulaşarak onların erken dönemde karşılaştıkları nakit akışı sorunlarını çözüyoruz. Bu sayede kendimizi yalnızca bir finansman sağlayıcısı değil, aynı zamanda finansal kapsayıcılığı artıran bir yapı olarak konumlandırıyoruz.

MNT-Halan tarafından satın alınmanın Tam Finans’a nasıl katkıları oluyor?

MNT-Halan ile güçlerimizi birleştirmemiz, yalnızca bir sermaye ortaklığı değil; vizyon, teknoloji ve büyüme perspektifi açısından da çok katmanlı bir iş birliğini beraberinde getirdi. Yeni ürün geliştirme süreçlerimiz bu dönemde ciddi ivme kazandı. 2025 itibarıyla hizmet ağımızı çok daha hızlı şekilde genişletiyoruz. KOBİ’lere sunduğumuz finansal çözümleri, farklı sektörlere ve ihtiyaç gruplarına yönelik yeni modellerle çeşitlendirmeyi hedefliyoruz.

Dijital alandaki dönüşüm ise işimizin en kritik boyutlarından biri haline geldi. Daha fazla kullanıcıya, daha düşük maliyetle ve daha yüksek hızla ulaşmak adına yeni bir fintech şirketi kurduk. Bu yapının merkezinde konumlanacak bir superapp geliştirme sürecimiz devam ediyor. Hedefimiz, kullanıcıların finansal ihtiyaçlarını tek bir platformdan karşılayabileceği kapsayıcı ve kullanıcı dostu bir dijital deneyim sunmak.

Ayrıca Tam Birlik Tarım isimli yeni bir girişimle, tarım sektörüne özel çözümler sunmaya başladık. Bu şirket aracılığıyla hem üreticilere özel finansman ürünleri geliştiriyor hem de tarımın ekonomik sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

2025 yıl sonuna ve 2026’ya ilişkin hedefleriniz neler?

31 ilde, 44 şubeyle hizmet veriyoruz. Bu illere çok kısa sürede Çanakkale, Edirne ve Karadeniz Ereğli şubeleri de eklenecek. Ayrıca 23 adet de mobil ekibimiz var. Sahada 600 kişinin üzerinde çalışanımız bulunuyor. Genel müdürlük ekiplerimizle birlikte 900 kişilik bir ekibiz. 2024’te ciroda yüzde 144 büyüme, dolar bazında kârlılıkta ise iki kat büyüme sağladık. Müşteri sayısında pazar payımız ise yüzde 55’in üzerinde. Saha ekiplerimiz ayda ortalama 50 bin müşteriye dokunuyor, her ay ortalama 3.000 yeni müşteri kazanıyoruz.

2025, Tam Finans açısından güçlü bir büyüme ivmesiyle devam ediyor. Nisan sonu itibarıyla ciromuz 25 milyar TL’ye ulaştı ve yıllık bazda yüzde 92’lik büyüme kaydettik. Aynı dönemde 77 bin adet işlem gerçekleştirdik. Yıl sonu hedeflerimiz doğrultusunda, 2025’i 100 milyar TL ciro ve 65 bin müşteri ile tamamlamayı öngörüyoruz. Bu hedefler yalnızca sayısal bir büyümeyi değil; aynı zamanda müşteri tabanımızın genişlemesi, daha fazla sektöre ve bölgeye erişim ve dijital hizmet kapasitemizin artması anlamına geliyor.

2026 ve sonrasına ilişkin planlarımızda ise ölçeği büyütmenin yanı sıra etkiyi derinleştirmek önceliğimiz olacak. Müşteri deneyimini dijital çözümlerle daha da iyileştirmeyi, finansal kapsayıcılığı artıracak yeni ürünlerle özellikle bankacılık sistemi dışında kalan işletmelere daha fazla ulaşmayı hedefliyoruz. Kurmakta olduğumuz fintech şirketi ve geliştirdiğimiz superapp ile bu yöndeki adımlarımızı hızlandırıyoruz. Yeni sektörlere, özellikle tarım gibi stratejik alanlara yönelik çözümler sunarak farklı segmentlere de dokunmak istiyoruz.

Orta-uzun vadede Tam Finans’ı nerede görmek istiyorsunuz?

Orta ve uzun vadede Tam Finans’ı; Türkiye’nin en kapsayıcı, erişilebilir ve dijital odaklı finansal çözüm sağlayıcısı olarak konumlandırmak istiyoruz. Hedefimiz; yalnızca bir faktoring şirketi değil, KOBİ’lerin iş yapış biçimlerine değer katan, büyümelerini hızlandıran ve onları geleceğe hazırlayan bir iş ortağı olmak.

Türkiye’de KOBİ’lerin faktoring şirketleriyle çalışma oranları nasıl?

Türkiye’de yaklaşık 3,2 milyon KOBİ bulunuyor. Ancak 2024’te yalnızca 79 bin 500 işletme faktoring şirketlerinden finansman sağladı. Bu müşterilerin büyük çoğunluğunu KOBİ’ler oluşturuyor. Sektörün 2024’te işlem hacmi 1,2 trilyon TL’ye ulaşmışken bu kullanım oranı hâlâ potansiyelin oldukça altında. Oysa faktoring; nakit akışını düzenlemek, tahsilat riskini azaltmak ve hızlı finansmana erişim sağlamak gibi konularda KOBİ’lere ciddi avantajlar sunuyor.

KOBİ’lere nasıl önerilerde bulunursunuz?

Nakit akışını iyi yönetin. Bir işletmenin sürdürülebilirliği, nakit akışını ne kadar sağlıklı yönettiğiyle doğrudan ilişkilidir. Gelir-gider dengesini iyi planlamalı, vadeli satışların tahsilat takibini titizlikle yapmalı ve finansman ihtiyacını gecikmeden belirlemeli.

Kaynaklarınızı doğru yatırımlara yönlendirin. Her fırsat, iyi bir yatırım değildir. Gelir potansiyeli yüksek, ölçeklenebilir ve işletmenin ana faaliyet alanını destekleyen yatırımlar önceliklendirilmeli. Aynı zamanda dijitalleşmeye ve verimliliği artıracak alanlara yatırım yapılması, uzun vadede rekabet gücünü artıracaktır.

Alternatif finansman yöntemlerini değerlendirin. Sadece banka kredileriyle sınırlı kalmayın. Faktoring gibi, işletmelerin alacaklarını nakde çevirerek anında finansmana ulaşabilecekleri alternatif çözümleri değerlendirin. Özellikle mikro KOBİ’ler için bu araçlar, büyümenin anahtarı olabilir. Biz Tam Finans olarak tam da bu ihtiyacı karşılamak için varız.

Güvenilir ticaret yapın. Kâr amacıyla yapılan her satış sağlıklı bir ticaret değildir. Alacakların tahsil edilememesi, işletmeyi hızla zora sokabilir. Bu nedenle müşterilerin ödeme gücü, ticari itibarları ve vade şartları mutlaka dikkate alınmalı. Biz Tam Finans olarak ticareti esas alıyoruz ve ticareti finanse ediyoruz. Paraya dönüşebilen, güvenli ticareti destekliyoruz.

Ticari ahlaktan ve sürdürülebilir ilişkilerden ödün vermeyin. Kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli, güvene dayalı müşteri ve tedarikçi ilişkileri kurmak çok daha değerlidir. Ticari ahlak, sadece itibarınızı değil aynı zamanda finansal geleceğinizi de belirler. Bu kültürü oturtan işletmeler, her zaman bir adım öndedir.

“Fintech şirketi kurma ve bir superapp geliştirme sürecindeyiz”

“FİNANS SEKTÖRÜNDEKİ İLK AR-GE MERKEZİYİZ” Finans sektöründe kurulan ilk AR-GE merkezi olma unvanını taşıyoruz. Kurum kültürümüzün merkezine yerleştirdiğimiz teknoloji ve yenilikçilik, rekabet gücümüzü artırmakla kalmıyor; hizmet verdiğimiz KOBİ’lere de daha verimli, hızlı ve kullanıcı dostu çözümler sunmamızı mümkün kılıyor.

Finans sektöründe kurulan ilk AR-GE merkezi olma unvanını taşıyoruz. Kurum kültürümüzün merkezine yerleştirdiğimiz teknoloji ve yenilikçilik, rekabet gücümüzü artırmakla kalmıyor; hizmet verdiğimiz KOBİ’lere de daha verimli, hızlı ve kullanıcı dostu çözümler sunmamızı mümkün kılıyor. “YEDİ PATENT BAŞVURUSU GERÇEKLEŞTİRDİK” İstanbul’daki AR-GE merkezimizde; süreç dijitalleştirme, ileri veri analitiği ve müşteri deneyimi alanlarında odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yedi patent başvurumuz var. Teknoloji odaklı vizyonumuzun bir diğer ayağını ise yeni kurmakta olduğumuz fintech yapısı ve geliştirme sürecinde olduğumuz superapp oluşturuyor. Tüm finansal hizmetleri tek bir dijital platformda bir araya getirecek bu uygulama sayesinde kullanıcılarımızın finansal süreçlere erişimini kolaylaştırmayı ve deneyimi sadeleştirmeyi hedefliyoruz.

İstanbul’daki AR-GE merkezimizde; süreç dijitalleştirme, ileri veri analitiği ve müşteri deneyimi alanlarında odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yedi patent başvurumuz var. Teknoloji odaklı vizyonumuzun bir diğer ayağını ise yeni kurmakta olduğumuz fintech yapısı ve geliştirme sürecinde olduğumuz superapp oluşturuyor. Tüm finansal hizmetleri tek bir dijital platformda bir araya getirecek bu uygulama sayesinde kullanıcılarımızın finansal süreçlere erişimini kolaylaştırmayı ve deneyimi sadeleştirmeyi hedefliyoruz. “TEKNOLOJİ LİDERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRECEĞİZ” Tam Finans’ı yalnızca bir faktoring şirketi değil, aynı zamanda bir finans teknolojileri şirketi olarak tanımlıyoruz. AR-GE merkezimiz de bu dönüşümün en stratejik yapı taşlarından biri. Önümüzdeki dönemde yapay zekâ temelli karar destek sistemleri, segment bazlı risk modellemeleri ve dijital müşteri etkileşimleri gibi alanlarda daha derinlemesine projelere odaklanarak sektördeki teknoloji liderliğimizi pekiştirmeyi planlıyoruz.

“KOBİ’lere dijital dönüşüm yolculuklarında rehberlik etmeyi hedefliyoruz”