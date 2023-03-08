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Hepsiburada Global ile dünyaya açılacak

Türkiye’yi dünya teknoloji borsası Nasdaq’ta temsil eden ilk ve tek Türk şirketi olan Hepsiburada, müşteri sayısını 11,8 milyona çıkardı.

08 Mart 2023
Hepsiburada Global ile dünyaya açılacak

Türkiye’yi dünya teknoloji borsası Nasdaq’ta temsil eden ilk ve tek Türk şirketi olan Hepsiburada, müşteri sayısını 11,8 milyona çıkardı. 

Hepsiburada CFO’su Korhan Öz, “Bu yıl Hepsiburada Global ile çeşitli coğrafyalarda atılımlar hedefliyoruz” diyor.

Hepsiburada, Türkiye’yi dünya teknoloji borsası Nasdaq’ta temsil eden ilk ve tek Türk şirketi. 

2022 yılının üçüncü çeyreğinde enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi 11 milyar TL olarak gerçekleşen Hepsiburada, gelirini yıllık bazda yüzde 7 büyüttü ve bu çeyrekte 3,3 milyar TL’ye ulaştırdı. 

Brüt kâr marjında ise yüzde 8,4 oranında bir artış yakaladı. Serbest nakit akışında geçen yıla kıyasla bir iyileşme yaşayarak 331 milyon TL seviyesine ulaştıran şirket, FVAÖK’te ise disiplinli maliyet yönetimi ve nakit akımı sonucunda bir iyileşme kaydetti.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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