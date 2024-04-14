“Hisse, faiz ve emtia sepeti öneriyoruz”

Yatırım Finansman Genel Müdürü Eralp Arslankurt’a göre; dezenflasyon süreci, mevduat faizleri ve yabancı fon akışı BİST’in yönünde belirleyici olacak. “Çeşitlendirilmiş portföy dönemindeyiz” diyen Arslankurt; portföyde hissenin yanında faiz enstrümanlarına ve emtialara yer verilmesini öneriyor.

Piyasalar yerel seçimlerin yarattığı belirsizliği de geride bıraktı. Önümüzdeki süreçte; yurtiçinde ekonomi politikalarındaki istikrar ve alınacak sonuçlar, enflasyonun seyri, mevduat faizlerinin ve olası yabancı sermaye girişlerinin borsaya etkileri, yurtdışında ise jeopolitik riskler, FED ile ECB’nin faiz indirim süreci ve Çin’deki ekonomik göstergeler takip edilecek.

Biz de bu kritik süreci değerlendirmek, piyasalara ilişkin beklentileri öğrenmek ve yatırımcılara önerilerini almak için Yatırım Finansman Genel Müdürü Eralp Arslankurt ve Yatırım Finansman Araştırma Müdürü Serhat Kaya ile bir araya geldik. Arslankurt ve Kaya, sorularımızı yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.