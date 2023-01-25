ARA
Bist 100
5137,84
-4,26%
Bist 100
Dolar/TL
18,8134
0,067%
Dolar/TL
Euro/TL
20,4557
-0,0159%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0873
-0,0809%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1163,85
-0,65%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İhracat rotamızda dört ana bölge var

Halka arz için SPK’ya başvuran Eksun Gıda; 2022 dokuz ayda 2,8 milyar TL ciroya ulaştı.

25 Ocak 2023
İhracat rotamızda dört ana bölge var

Halka arz için SPK’ya başvuran Eksun Gıda; 2022 dokuz ayda 2,8 milyar TL ciroya ulaştı. 

İhracatın cirodaki payının yüzde 23,2’den yüzde 31’e çıktığını söyleyen Eksun Gıda Grubu Başkanı Ahmet Demir; “Rotamızda; Güney Amerika, Afrika, Ortadoğu ve Uzak Asya var” diyor.

Eksim Holding’in gıda alanındaki amiral gemisi olan Eksun Gıda; 1996’da Tekirdağ/Muratlı’da başladığı faaliyetlerine, ikisi Tekirdağ’da, biri Konya’da olmak üzere üç ayrı fabrikada devam ediyor. 

1960’dan beri gıda sektöründe hizmet veren Altınapa Değirmencilik ve 1963’te paketli unu piyasaya süren Sinangil markası da 2004’ten bu yana Eksun Gıda bünyesinde yer alıyor. 

Çok amaçlı, tahıllı, ekmeklik, lüks sandviçlik, tost ekmeklik, pidelik ve glutensiz unlar dahil çeşitli segmentlerde un üreten şirket, Sinangil ile 2021’de ‘Gluten Yok’ markalı glutensiz ekmek ve kurabiye ürünlerini de piyasaya sürdü.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. 

0
Ceren Oral
Ceren Oral




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1163,85 -0,65%
  • ALTIN ONS 1924,25 -0,71%
  • BIST 100 5137,84 -4,26%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8134 0,067%
  • EURO/TURK LIRASI 20,4557 -0,0159%
  • EURO/USD 1,0873 -0,0809%
  • INGILIZ STERLINI 1,23214 -0,11147%
  • JAPON YENI 129,939 -0,167%
  • KANADA DOLARI 1,33674 -0,03851%
  • RUS RUBLESI 69,232 -0,3139%
Günün En Çok Okunanları
Bakan Bilgin EYT yasası için tarih verdi
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
Bakanlıktan zam farkı ve ek ödeme açıklaması
2022'nin en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL