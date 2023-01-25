İhracat rotamızda dört ana bölge var

Halka arz için SPK’ya başvuran Eksun Gıda; 2022 dokuz ayda 2,8 milyar TL ciroya ulaştı.

İhracatın cirodaki payının yüzde 23,2’den yüzde 31’e çıktığını söyleyen Eksun Gıda Grubu Başkanı Ahmet Demir; “Rotamızda; Güney Amerika, Afrika, Ortadoğu ve Uzak Asya var” diyor.

Eksim Holding’in gıda alanındaki amiral gemisi olan Eksun Gıda; 1996’da Tekirdağ/Muratlı’da başladığı faaliyetlerine, ikisi Tekirdağ’da, biri Konya’da olmak üzere üç ayrı fabrikada devam ediyor.

1960’dan beri gıda sektöründe hizmet veren Altınapa Değirmencilik ve 1963’te paketli unu piyasaya süren Sinangil markası da 2004’ten bu yana Eksun Gıda bünyesinde yer alıyor.

Çok amaçlı, tahıllı, ekmeklik, lüks sandviçlik, tost ekmeklik, pidelik ve glutensiz unlar dahil çeşitli segmentlerde un üreten şirket, Sinangil ile 2021’de ‘Gluten Yok’ markalı glutensiz ekmek ve kurabiye ürünlerini de piyasaya sürdü.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.